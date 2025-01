Betsson sport: le parole di Totti su Cassano, Mbappè, Ronaldo, Messi e Pirlo

Betsson Sport presenta un video esclusivo con Francesco Totti protagonista di giochi, sfide e ricordi inediti. Totti: “Tra Federer e Nadal? Federer, che per me è quello che racchiude lo sport del tennis”

Betsson Sport ha realizzato un video esclusivo che vede come protagonista l’ambassador del brand, Francesco Totti. Un contenuto ricco di giochi e momenti divertenti, capace di mettere in mostra l’inconfondibile simpatia del Capitano, stimolata dalla presenza della community Calciatori Brutti.

Il video si apre con Totti impegnato in un curioso “Passaparola calcistico”: per ogni lettera dell’alfabeto, il Capitano ha dovuto nominare un giocatore. Con la sua consueta prontezza e simpatia, ha risposto: “M? Mancini. N? Nappi”, e così via, legando a ogni lettera dell’alfabeto un calciatore.

Il gioco “Chi tieni tra” ha spinto il Capitano a prendere decisioni difficili: scegliere tra due grandi campioni. Successivamente gli è stato chiesto di classificare giocatori di fama mondiale come icone, campioni o fuoriclasse. Le sue risposte, come sempre, hanno sorpreso: “Cassano? Fuoriclasse! Ronaldo? Icona! Messi? Icona! Mbappé? Fuoriclasse! Pirlo? Campione!”

Successivamente, il Capitano ha affrontato una sfida più impegnativa, dimostrando la sua straordinaria memoria. Gli è stato chiesto di “giocare a Tris”, completando una grafica che collegava squadre o campionati a un giocatore specifico. Un esempio: per completare la sequenza “Paris Saint Germain e Champions”, Francesco Totti ha prontamente risposto “Messi”. “Milan e Verona? Gilardino!” ha esclamato con sicurezza, affrontando la sfida lanciata dagli influencer.

Durante quest’anno passato in veste di ambassador di Betsson Sport, non è mancata l’opportunità per Totti di cimentarsi con diversi sport, un aspetto centrale della proposta di brand. Grazie al Betsson Sport Club infatti l’ex-giocatore ha potuto provare in prima persona diverse discipline. “Tra gli sport che ho provato, sicuramente la pallanuoto mi ha messo alla prova, ma anche il rugby! Sono sport molto diversi dal calcio e, se non sei abituato, è sempre più difficile”.

Nel segmento dedicato agli sportivi di altre discipline, a Francesco è stato chiesto di esprimere le sue preferenze. Tra Federer e Nadal ha scelto Federer, commentando che “Federer per me è quello che racchiude lo sport del tennis” Non sono mancati altri confronti, come quello tra Sinner e Alcaraz, o Cassano e Balotelli, che hanno reso il video ancora più interessante.

Il contenuto si chiude con un gioco di abilità e memoria che ha visto Totti scegliere giocatori in base a caratteristiche specifiche, confermando ancora una volta la sua conoscenza e la sua attenzione verso i colleghi calciatori, che lo rendono un punto di riferimento sia per i fan del calcio che per le nuove generazioni.

Curiosi di vedere il video e conoscere il Capitano un pò meglio? Ecco il link!

PressGiochi