Betsson Sport lancia la nuova campagna 2026: Totti, Baggio e Cannavaro guidano i tifosi nel “Museo della Passione”

Attraverso un nuovo spot emozionale, le leggende azzurre scendono in campo per sostenere il Betsson Sport Club e promuovere un’idea di sport inclusiva, dove ogni disciplina e ogni club locale hanno il diritto di brillare. – VIDEO

Milano – Tre stelle del calcio nazionale, molto diverse tra loro per storia e carattere, ma capaci di rappresentare l’Italia intera, dal Nord al Sud.

Così Stefano Tino, Managing Director Southern Europe, Betsson Group, ha presentato a Milano i nuovi testimonial del progetto betsson.sport: Francesco Totti, già volto legato alla testata sportiva, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro.

Nel corso dell’evento, svoltosi nel capoluogo lombardo immerso nell’atmosfera degli sport olimpici invernali, i tre campioni hanno ripercorso i momenti più significativi delle loro carriere, rendendo al tempo stesso omaggio agli atleti e, soprattutto, alle atlete italiane che si stanno distinguendo sulle piste olimpioniche nonostante infortuni e imprevisti che hanno colpito molti di loro. Tino ha inoltre ricordato l’impegno della società nella promozione dello sport e dei suoi valori più autentici, primo fra tutti quello dell’inclusività.

Non è solo un rilancio, è la ferma volontà di non fermarsi davanti a nessun traguardo quella che anima la nuova campagna 2026 di Betsson Sport. La piattaforma digitale di infotainment non intende adagiarsi sui successi raggiunti, ma continua a investire con determinazione nella sfida di restituire la giusta importanza a ogni disciplina, con uno sguardo costantemente proteso al futuro. Il cuore pulsante di questa visione è il Betsson Sport Club: un network inclusivo nato per sostenere e dare risalto mediatico a tutte le realtà sportive, con un occhio di riguardo per quei club che operano lontano dai riflettori del grande pubblico.

A testimoniare la concretezza di questa missione sono i contenuti di valore già realizzati dal brand, come il progetto, dello scorso novembre, con la campionessa di volley Beatrice Parrocchiale, volto a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso la lente dell’agonismo.

È su queste basi di impegno e responsabilità che Betsson Sport schiera oggi un team d’eccezione: Francesco Totti, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro. Scelti come un unico gruppo coeso e senza gerarchie, i tre ambassador incarnano la manifestazione concreta della passione sportiva, quel valore che arricchisce e unisce al di là dei risultati sul campo.

“Volevamo entrare nel vivo di questa nuova stagione con figure di riferimento che potessero incarnare i valori e la mission del nostro brand”, spiega Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group. “Siamo entusiasti di questo viaggio con tre giocatori la cui passione per lo sport è leggendaria; la loro storia ci aiuterà a valorizzare tutte le discipline che fanno parte del nostro Club e a promuovere una visione dello sport fatta di condivisione, fair play, inclusione e passione”

Questo spirito di squadra trova la sua massima espressione nel nuovo spot televisivo presentato oggi. Nello spot, i tre ambassador smettono i panni delle icone statiche per farsi guide attive di un viaggio immersivo nel mondo di Betsson Sport. Attraverso un suggestivo percorso all’interno di un “Museo della Passione“, Totti, Baggio e Cannavaro accompagnano il telespettatore alla scoperta delle diverse anime del Betsson Sport Club. Dalle azioni spettacolari sul parquet da basket ai corridoi dedicati al rugby e al tennis, fino al calcio, i tre protagonisti mostrano come il progetto non sia solo un network digitale, ma un ecosistema vivo che sostiene ogni disciplina con la stessa dedizione. Il video culmina con il passaggio dal museo al campo, simboleggiando la missione del brand: portare le realtà locali e meno visibili sul grande palcoscenico nazionale, perché dove c’è sport, la passione deve poter brillare senza distinzioni di categoria.



A confermare l’entusiasmo per il progetto sono gli stessi ambassador, uniti dalla medesima visione. Francesco Totti ha dichiarato: “Il calcio mi ha insegnato che il talento, da solo, non basta se non hai una squadra che ti valorizza. Entrare in questo progetto significa per me rimettermi in gioco per fare squadra con tutti quei club che hanno potenziale ma non hanno ancora i riflettori puntati addosso. Vogliamo essere l’assist decisivo per chi sogna in grande”. A fargli eco è Fabio Cannavaro: “Per alzare una coppa serve una base solida, fatta di sacrificio e dedizione quotidiana, spesso lontano dalle telecamere. La vera forza dello sport italiano è in provincia e nelle realtà minori: con Betsson Sport scendiamo in campo per difendere questi valori e dare voce a chi suda ogni giorno senza avere le prime pagine dei giornali”. Infine, Roberto Baggio ha sottolineato il valore emotivo dell’iniziativa: “La passione è il linguaggio universale del calcio, quello che accomuna e avvicina il campione del mondo al ragazzo che calcia contro un muro. Questo progetto mira al cuore delle persone: sostenere ogni realtà che vive di sport puro è l’unico modo per garantire un futuro alle discipline che amiamo”.

L’obiettivo di Betsson Sport non è la ricerca di nuove sponsorship, ma il rafforzamento di una presenza già solida attraverso il Betsson Sport Club, un hub che offre supporto soprattutto alle società con minore visibilità. Il Club rimane aperto a tutte le squadre che, tramite un semplice modulo sul sito web, desiderano entrare a far parte di questo network di valorizzazione nazionale. Nel corso di tutto il 2026, il legame tra i tre talent e il brand si tradurrà in un palinsesto ricco di contenuti esclusivi, interviste inedite e challenge, confermando che, nello sport come nella vita, è sempre la passione a fare la differenza.

