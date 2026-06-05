Newsletter

05 Giugno 2026 - 17:20

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Betsson.sport festeggia il Millenium Volley Brescia: le Leonesse conquistano la Serie A1

Il brand celebra il traguardo più prestigioso del progetto biennale al fianco del club lombardo, che ottiene la promozione davanti a un PalaGeorge da record.

05 Giugno 2026

Share the post "Betsson.sport festeggia il Millenium Volley Brescia: le Leonesse conquistano la Serie A1"

Stampa pagina

Betsson.sport annuncia con un video emozionale il raggiungimento del traguardo più prestigioso della sua collaborazione con il Millenium Volley Brescia, che con la vittoria in Gara-3 dei play-off al PalaGeorge di Montichiari, ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie A1. In veste di partner strategico, il brand festeggia il successo del club lombardo, che porta a compimento un progetto biennale basato su stabilità societaria e programmazione sportiva.

Dalla prossima stagione, il Club bresciano prenderà parte al campionato di pallavolo femminile più competitivo e prestigioso del Pianeta. Un palcoscenico globale che metterà le Leonesse di fronte a campionesse Mondiali e Olimpiche, offrendo a Betsson.sport e a tutto il network dei sostenitori la massima visibilità mediatica della punta di diamante del movimento in rosa.

Per il brand, questa promozione rappresenta la validazione empirica della propria filosofia di sponsorizzazione: non una semplice presenza di facciata, ma una partnership strategica capace di garantire solidità, serenità e pianificazione a lungo termine. La forza di questa unione si è rifletta anche nell’impegno sociale sul territorio. Tra le tappe principali del percorso biennale spicca il progetto “Quello che non è normale”, lanciato lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con il Centro AntiViolenza Casa delle Donne CaD-Brescia. L’iniziativa ha puntato a scardinare le dinamiche della violenza di genere, mostrando lo sport come veicolo di emancipazione. Protagonista del video, ispirato a una storia vera e realizzato con il supporto di realtà locali, è stato il capitano Beatrice Parrocchiale (oro europeo 2021 e Cavaliere della Repubblica), che ha raccolto lo sfogo e la presa di coscienza di una fan.

Inoltre, a confermare la straordinaria crescita del movimento e la verticalità del progetto è stato il riscontro del pubblico. In un turno infrasettimanale, il PalaGeorge di Montichiari ha registrato l’affluenza record di circa 3.600 spettatori, un dato straordinario che sfiora il primato storico per la Serie A2 e che testimonia la profonda “fame” di grande pallavolo che attraversa il territorio italiano.

Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group, ha dichiarato: “Siamo profondamente orgogliosi di aver supportato il Millenium Brescia in questa scalata. Vincere non è mai scontato, e farlo in un campionato competitivo come la A2 richiede una convergenza perfetta tra eccellenza sportiva e stabilità societaria. Come partner, siamo fieri di aver offerto al Club la continuità necessaria per esprimere il proprio potenziale. La Serie A1 non è solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di un capitolo in cui la nostra visione strategica e la passione del campo si fonderanno ai massimi livelli mondiali” .

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Malta, MGA: più vigilanza e segnalazioni tempestive di scommesse sospette per i Mondiali FIFA 2026

Bally’s Intralot acquisisce Evoke per 243 milioni di sterline: nasce un nuovo gigante globale del gioco

Vlt, la presenza del POS in una sala non è un incentivo al gioco

“Universo azzardo. Quanto ci costa in termini umani ed economici”: a Genova il convegno di Mettiamoci in Gioco

Ma gli imponibili forfettari applicati con il metodo induttivo negli accertamenti sui giochi sono sempre conformi alla Costituzione?

SIGMA Asia 2026, Manila si conferma capitale del gaming regolamentato

UK, BGC: il gioco illegale pronto a sfruttare il Derby Festival

10&Lotto: in Piemonte ralizzate vincite per 29mila euro

Ucraina, PlayCity chiude il primo anno di attività: 250 licenze rilasciate e oltre 14 miliardi di grivne di gettito fiscale

Lotto: a Napoli vinti oltre 53mila euro

Match fixing, Spagna: DGOJ e CONFAD intensificano la lotta alle frodi nelle scommesse sportive

SuperEnalotto, realizzata a Dorno (PV) e a Trabia (PA) vincita da oltre 111 mila euro ciascuno

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter