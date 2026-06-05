Betsson.sport festeggia il Millenium Volley Brescia: le Leonesse conquistano la Serie A1

Betsson.sport annuncia con un video emozionale il raggiungimento del traguardo più prestigioso della sua collaborazione con il Millenium Volley Brescia, che con la vittoria in Gara-3 dei play-off al PalaGeorge di Montichiari, ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie A1. In veste di partner strategico, il brand festeggia il successo del club lombardo, che porta a compimento un progetto biennale basato su stabilità societaria e programmazione sportiva.

Dalla prossima stagione, il Club bresciano prenderà parte al campionato di pallavolo femminile più competitivo e prestigioso del Pianeta. Un palcoscenico globale che metterà le Leonesse di fronte a campionesse Mondiali e Olimpiche, offrendo a Betsson.sport e a tutto il network dei sostenitori la massima visibilità mediatica della punta di diamante del movimento in rosa.

Per il brand, questa promozione rappresenta la validazione empirica della propria filosofia di sponsorizzazione: non una semplice presenza di facciata, ma una partnership strategica capace di garantire solidità, serenità e pianificazione a lungo termine. La forza di questa unione si è rifletta anche nell’impegno sociale sul territorio. Tra le tappe principali del percorso biennale spicca il progetto “Quello che non è normale”, lanciato lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con il Centro AntiViolenza Casa delle Donne CaD-Brescia. L’iniziativa ha puntato a scardinare le dinamiche della violenza di genere, mostrando lo sport come veicolo di emancipazione. Protagonista del video, ispirato a una storia vera e realizzato con il supporto di realtà locali, è stato il capitano Beatrice Parrocchiale (oro europeo 2021 e Cavaliere della Repubblica), che ha raccolto lo sfogo e la presa di coscienza di una fan.

Inoltre, a confermare la straordinaria crescita del movimento e la verticalità del progetto è stato il riscontro del pubblico. In un turno infrasettimanale, il PalaGeorge di Montichiari ha registrato l’affluenza record di circa 3.600 spettatori, un dato straordinario che sfiora il primato storico per la Serie A2 e che testimonia la profonda “fame” di grande pallavolo che attraversa il territorio italiano.

Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group, ha dichiarato: “Siamo profondamente orgogliosi di aver supportato il Millenium Brescia in questa scalata. Vincere non è mai scontato, e farlo in un campionato competitivo come la A2 richiede una convergenza perfetta tra eccellenza sportiva e stabilità societaria. Come partner, siamo fieri di aver offerto al Club la continuità necessaria per esprimere il proprio potenziale. La Serie A1 non è solo un punto d’arrivo, ma l’inizio di un capitolo in cui la nostra visione strategica e la passione del campo si fonderanno ai massimi livelli mondiali” .

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