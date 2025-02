Betsson Sport e Fabrizio Corona insieme: al via su Gurulandia una nuova collaborazione tra informazione e sport

Un incontro tra sport, informazione e intrattenimento per un racconto autentico e coinvolgente.

Una nuova collaborazione prende vita tra Betsson Sport, Fabrizio Corona e Gurulandia, un connubio che unisce intrattenimento, approfondimento e passione. Domani, 14 febbraio, andrà in onda la prima puntata di un ciclo di 12 episodi online del podcast che saranno powered by Betsson Sport, disponibili su YouTube e sulle principali piattaforme come Spotify.

Oltre ai contenuti digitali, il percorso di questa nuova partnership prevede anche due appuntamenti live a teatro, il 27 febbraio al Teatro Alfieri di Torino e il 12 marzo al Teatro Nazionale di Milano. Questi due momenti live proporranno ai presenti contenuti variegati e coinvolgenti, in cui la narrazione e l’informazione si fonderanno per offrire un’esperienza unica.

La scelta di collaborare con Fabrizio Corona nasce dalla volontà di Betsson Sport di affiancarsi a una voce di rilievo nel panorama della comunicazione e dell’informazione. Con il suo stile inconfondibile e la capacità di trattare tematiche attuali con carisma e ironia, Corona rappresenta un punto di riferimento per chi cerca contenuti ingaggianti, sia nel mondo dello sport che in quello del lifestyle. Da sempre attento alle dinamiche del mondo calcistico e tra i primi in Italia nel reperire informazioni in anteprima, Fabrizio è anche un grande tifoso interista, dettaglio che rende ancora più autentico il suo legame con il brand.

A commentare l’iniziativa, Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group: “Siamo molto felici di collaborare con Gurulandia, una realtà che condivide la nostra passione e il desiderio di raccontare l’attualità in modo autentico e coinvolgente. L’incontro tra informazione, intrattenimento e sport può offrire al pubblico un’esperienza unica e stimolante. Non vediamo l’ora di iniziare.”

Fabrizio Corona ha aggiunto: “Anche io sono contento di questa collaborazione tra Betsson Sport e Gurulandia! Porteremo storie vere, senza filtri, proprio come piace a me. E da interista, la passione non mancherà di certo!”

