Betsson.sport celebra il debutto mondiale del nuovo away kit dell’inter al fanatics fest di new york

L’Official Main Partner dell’Inter sarà protagonista sulla nuova divisa ispirata ai codici estetici del baseball e accompagnata dal claim “Different Fields. Same Belonging.” Betsson.Sport, festeggia insieme a FC Internazionale Milano

L’Official Main Partner dell’Inter sarà protagonista sulla nuova divisa ispirata ai codici estetici del baseball e accompagnata dal claim “Different Fields. Same Belonging.”

Betsson.Sport, festeggia insieme a FC Internazionale Milano e Nike il debutto mondiale del nuovo Away Kit 2026/27. L’attesissimo kit è stato svelato ufficialmente nella serata di ieri sul Central Stage del prestigioso Fanatics Fest NYC, il festival numero uno al mondo dedicato agli appassionati di sport, in una cornice esclusiva che sottolinea la proiezione internazionale e il posizionamento lifestyle del Club nerazzurro.

La presentazione globale ha preso vita attraverso uno speciale show ideato per raccontare l’identità dell’Inter attraverso l’incontro tra sport, design e musica, sotto il concept della campagna “Different Fields. Same Belonging”. Sul palco del Fanatics Fest si sono alternati la Legend nerazzurra Christian Vieri e Stuart McArthur (Nike Senior Director of Apparel Product Design), protagonisti di un dialogo sulle connessioni profonde tra diverse discipline, culture e linguaggi. A coronare lo show, l’evento ha integrato le performance di Chxrry, Dom Innarella ed Evening Elephants di Republic Records, storica etichetta di New York, confermando lo stretto legame del Club con la scena musicale internazionale.

Il logo Betsson.Sport protagonista sul nuovo design – Il nuovo kit reinterpreta in chiave nerazzurra la storica estetica del baseball statunitense: le iconiche pinstripes blu attraversano verticalmente il fondo bianco della maglia, con il logo Betsson.Sport protagonista al centro del petto. Il brand si integra in modo pulito e armonioso con gli altri elementi di prestigio della divisa, incastonandosi perfettamente tra il logo Inter, per la prima volta proposto in versione monogramma e con una scala inedita, lo Scudetto tricolore e la Coccarda della Coppa Italia, simboli indiscussi del trionfo nerazzurro.

Innovazione e Sostenibilità: la tecnologia Nike Aero-FIT – Il nuovo Away Kit si distingue anche sul piano tecnico introducendo la tecnologia Nike Aero-FIT, massima espressione del brand in fatto di tecnologia di ventilazione. Progettata per generare oltre il doppio del flusso d’aria rispetto alle precedenti generazioni di abbigliamento tecnico, Aero-FIT favorisce prestazioni ottimali anche nelle condizioni più estreme.

La Express Collection e la disponibilità – Ad arricchire il lancio, nasce la speciale Express Collection ispirata al mondo del baseball, composta da jersey, jacket e cap. Gli scatti di questa collezione lifestyle sono stati realizzati direttamente a New York, mercato strategico per la crescita internazionale del Club, dal fotografo Alessandro Simonetti, firma riconosciuta a livello internazionale nel panorama fashion e lifestyle.

Il nuovo Away Kit 2026/27 è disponibile all’acquisto a partire da oggi, venerdì 17 luglio, su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store di Milano (Galleria Passarella, Castello e San Siro), nei Nike Store selezionati e presso i rivenditori autorizzati. Per la prima volta nella storia del Club, saranno acquistabili anche gli shorts della divisa Away, disponibili sia in versione bianca che blu.

I tifosi presenti a New York al Fanatics Fest potranno inoltre acquistare la collezione direttamente presso lo stand di Classic Football Shirts.

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