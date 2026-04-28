Betsson Sport a Torretta: intervista doppia a Palumbo e Corona tra cucina e spogliatoio

Prosegue il format editoriale di Betsson Sport, Premium Partner del Palermo FC, con un nuovo episodio girato tra lo stadio Renzo Barbera e il centro sportivo di Torretta. Protagonisti Antonio Palumbo e Giacomo Corona, che si sono messi alla prova in una sfida culinaria tra crocchè napoletane e crocché palermitane, guidati dal food creator “Uomo Senza Tonno”.

Tra impasti, risate e qualche difficoltà ai fornelli, i due calciatori rosanero hanno raccontato il loro percorso, il rapporto con la città e la vita all’interno dello spogliatoio.

Palumbo ha parlato dell’impatto con Palermo, sottolineando il valore dell’ambiente rosanero: “È una piazza calorosa, trovare una città così e una piazza così importante è molto difficile”, evidenziando come il calore dei tifosi rappresenti uno stimolo quotidiano.

Per Corona, invece, vestire la maglia del Palermo ha un significato ancora più profondo: “È un motivo di orgoglio. Ogni bambino palermitano sogna di giocare con la maglia della propria città”.

Durante l’intervista non sono mancati momenti leggeri legati alla vita di gruppo. Alla domanda sul compagno più divertente, i due hanno confermato quanto già emerso nel precedente episodio: Antonio Palumbo è uno dei punti di riferimento dello spogliatoio per energia e spirito: “Fa stare bene tutti”.

Spazio anche alle abitudini pre-partita e alla gestione della tensione. Entrambi hanno sottolineato un approccio personale e senza rituali condivisi: concentrazione e preparazione individuale restano centrali prima di scendere in campo.

Il racconto si è poi spostato sulle tappe della crescita calcistica. Palumbo ha ricordato l’importanza della mentalità: “Serve un mix di testa e qualità: la determinazione ti aiuta a crescere, ma devi avere anche le capacità”. Sulla stessa linea Corona, che ha aggiunto: “Ogni giorno non si smette mai di imparare, servono testa e costanza”.

Tra aneddoti, curiosità e momenti di ironia ai fornelli, il nuovo episodio conferma il format di Betsson Sport come uno spazio capace di raccontare i calciatori in una dimensione autentica, fuori dal campo ma sempre legata alla loro identità sportiva.

Il contenuto è disponibile su YouTube e fa parte del progetto editoriale di Betsson Sport, che continua a valorizzare storie e protagonisti del calcio italiano attraverso format originali e coinvolgenti.

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