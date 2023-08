Betsson ridefinisce il piano marketing e punta sull’emozione della scommessa

Il gruppo Betsson ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria indirizzata ai suoi mercati in Europa e America Latina.

La campagna “Una scommessa fa la differenza” comprende una serie di spot pubblicitari sviluppati dal team pubblicitario interno di Betsson, con un focus sull’ esperienza esaltante di fare scommesse piuttosto che sulle grandi vincite.

La multinazionale Betsson, quotata a Stoccolma, prevede di lanciare gli annunci in Europa – dove è attiva in una serie di mercati come i paesi nordici, il Regno Unito e Malta, tra gli altri – e in America Latina, basandosi sulla partnership con la squadra di calcio argentina Boca Juniors.

Jesper Svensson, CEO di Betsson Group, spiega: “Mentre espandiamo la nostra presenza in vari mercati, abbiamo creato un centro creativo internazionale interno. Sono davvero entusiasta di svelare il nostro spot pubblicitario più ambizioso, consolidando Betsson come il marchio più entusiasmante del settore”.

Gli spot sono stati diretti da Rodrigo Saavedra e si concentrano sull’esperienza esaltante di piazzare una scommessa e sul miglioramento dell’esperienza di visione sportiva. Nella pubblicità, un uomo viene mostrato mentre guarda una noiosa partita di calcio, con altri spettatori che si addormentano intorno a lui, prima di piazzare una scommessa sull’app Betsson. Il gioco prende improvvisamente vita quando il cliente viene trasportato all’interno di una partita di tennis e in una gara di basket ispirata a Davide contro Golia, con “Kickstart my Heart” dei Motley Crue in sottofondo.

Betsson afferma inoltre che lo stesso principio dello slogan di marketing delle scommesse sportive può essere applicato ai giochi da casinò. L’obiettivo principale qui è “l’eccitazione della scommessa come forma di intrattenimento”. Kay Höök, Global Brand Director, Betsson, ha aggiunto: “Sebbene non possiamo controllare l’entusiasmo di una partita o garantire la vittoria, possiamo assicurare ai nostri clienti che piazzare una scommessa, piccola o grande, amplificherà l’eccitazione e il divertimento. Il nostro obiettivo è migliorare il valore dell’intrattenimento e intensificare l’entusiasmo per i nostri clienti. Sebbene le potenziali vincite rimangano una possibilità, non vogliamo che la prospettiva di vincita definisca la nostra comunicazione. Il nostro messaggio è che quando giochi in modo responsabile, ti godrai l’eccitazione anche se non vinci”.

PressGiochi