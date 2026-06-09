Betsson presenta le “Race Casino”: una nuova dimensione interattiva per l’intrattenimento

Il palinsesto si arricchisce con tornei giornalieri e settimanali. Punteggi meritocratici e sfide all’ultimo spin per un coinvolgimento di livello superiore

L’esperienza di gioco si trasforma in una vera e propria competizione. Betsson annuncia il lancio delle Race Casino, una nuova, avvincente funzionalità pensata per portare l’interattività a un livello superiore. A partire dall’8 giugno, i giocatori hanno infatti la possibilità di sfidarsi, accumulare punti e scalare esclusive classifiche dedicate.

L’adrenalina di questa nuova modalità si basa su una meccanica dinamica e imprevedibile, in cui i punti vengono assegnati in base ai moltiplicatori ottenuti durante il gioco. Più alto è il moltiplicatore, maggiore sarà il punteggio accumulato. Questa struttura fa sì che la gara non sia mai decisa fino all’ultimo secondo: una singola vincita, grazie a un moltiplicatore elevato, può far scalare rapidamente le posizioni e ribaltare completamente l’esito della competizione. A garantire un livello di sfida costante è l’aggiornamento delle leaderboard, che avviene in tempo reale per tutta la durata delle Race, creando un’esperienza in cui ogni singolo spin può fare la vera differenza.

Per offrire agli utenti occasioni continue per mettersi alla prova, le competizioni prevedono un palinsesto ricco con una doppia cadenza. Da un lato, le Race giornaliere propongono sfide veloci e sono dedicate alle novità del momento, ideali per chi vuole scoprire gli ultimi titoli rilasciati.

Dall’altro, le Race settimanali a tema offrono competizioni di più ampio respiro, incentrate sui giochi più iconici e amati dal pubblico. Tra i grandi protagonisti di queste sfide figurano infatti successi come Gates of Olympus Super Scatter, Sweet Bonanza 2500 e Book of Ra Deluxe.

Gli appuntamenti settimanali saranno inoltre pensati per accompagnare i principali eventi e i trend della stagione, offrendo ai giocatori occasioni sempre nuove per divertirsi e tornare a competere.

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