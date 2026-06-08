Betsson: Mondiali 2026 senza attese attraverso la registrazione veloce e sicura con SPID

La piattaforma digitalizza le procedure di ingresso innalzando gli standard di protezione e abbattendo i tempi burocratici. Un aggiornamento strategico per far vivere agli appassionati le emozioni del torneo senza interruzioni.

Betsson annuncia un’importante evoluzione tecnica della propria piattaforma, compiendo un deciso passo avanti verso la completa digitalizzazione dell’identità. Da questo momento, i giocatori avranno la possibilità di creare il proprio account sfruttando la tecnologia SPID.

Il cuore di questa novità di sistema mira a rendere le procedure di ingresso estremamente più intuitive. L’implementazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale rappresenta infatti una decisione essenziale per innalzare considerevolmente sia i livelli di protezione dei dati, sia la tempestività delle operazioni per l’utente finale.

Proprio in previsione dell’imminente fischio d’inizio dei Mondiali, Betsson ha voluto mettere a disposizione di tutti gli appassionati sportivi questo ulteriore vantaggio, garantendo un accesso al portale fluido e immediato per vivere appieno le emozioni del torneo senza rallentamenti burocratici.

A delineare la visione dell’azienda su questo aggiornamento è Fabio Denegri, Business Director Italy and Spain in Betsson Group: “L’integrazione dello SPID riflette il nostro impegno costante nell’offrire un ambiente di gioco solido e all’avanguardia. Vogliamo che i nostri utenti, specialmente in un periodo di grande fervore sportivo come quello dei Mondiali, possano concentrarsi solo sulla loro passione. Farlo con la massima tranquillità e velocità, potendo contare su un sistema di registrazione che garantisce standard di sicurezza d’eccellenza, è per noi una priorità assoluta”.

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