Newsletter

08 Giugno 2026 - 18:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Betsson: Mondiali 2026 senza attese attraverso la registrazione veloce e sicura con SPID

La piattaforma digitalizza le procedure di ingresso innalzando gli standard di protezione e abbattendo i tempi burocratici. Un aggiornamento strategico per far vivere agli appassionati le emozioni del torneo senza

08 Giugno 2026

Share the post "Betsson: Mondiali 2026 senza attese attraverso la registrazione veloce e sicura con SPID"

Stampa pagina

La piattaforma digitalizza le procedure di ingresso innalzando gli standard di protezione e abbattendo i tempi burocratici. Un aggiornamento strategico per far vivere agli appassionati le emozioni del torneo senza interruzioni.

Betsson annuncia un’importante evoluzione tecnica della propria piattaforma, compiendo un deciso passo avanti verso la completa digitalizzazione dell’identità. Da questo momento, i giocatori avranno la possibilità di creare il proprio account sfruttando la tecnologia SPID.

Il cuore di questa novità di sistema mira a rendere le procedure di ingresso estremamente più intuitive. L’implementazione del Sistema Pubblico di Identità Digitale rappresenta infatti una decisione essenziale per innalzare considerevolmente sia i livelli di protezione dei dati, sia la tempestività delle operazioni per l’utente finale.

Proprio in previsione dell’imminente fischio d’inizio dei Mondiali, Betsson ha voluto mettere a disposizione di tutti gli appassionati sportivi questo ulteriore vantaggio, garantendo un accesso al portale fluido e immediato per vivere appieno le emozioni del torneo senza rallentamenti burocratici.

A delineare la visione dell’azienda su questo aggiornamento è Fabio Denegri, Business Director Italy and Spain in Betsson Group: “L’integrazione dello SPID riflette il nostro impegno costante nell’offrire un ambiente di gioco solido e all’avanguardia. Vogliamo che i nostri utenti, specialmente in un periodo di grande fervore sportivo come quello dei Mondiali, possano concentrarsi solo sulla loro passione. Farlo con la massima tranquillità e velocità, potendo contare su un sistema di registrazione che garantisce standard di sicurezza d’eccellenza, è per noi una priorità assoluta”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Amusement. Decisiva pronuncia della Cassazione sul regime IVA degli apparecchi senza vincita: sì all’opzione ordinaria

Gioco d’azzardo, Assoutenti e Codici: “Servono più tutele, stop alla pubblicità nello sport e autoesclusione efficace”

ADM: seminario sulla cultura del rispetto come contrasto alla violenza

Basilicata, Araneo e Verri (M5S): “La Regione adotti una strategia organica di contrasto al gioco d’azzardo patologico”

UK, BGC lancia un piano in cinque punti per contrastare il mercato nero del gioco illegale

iGB L!VE, World Gaming prosegue i propri obiettivi di sostenibilità

Da ATE a EAG: il rapporto di lunga data con la Showmen’s Guild guida la visione della manifestazione

Mondiale 2026 – Su Sisal.it l’Europa è davanti al Sudamerica: Francia e Spagna favorite, a 6,00, seguite da Inghilterra e Portogallo, a 9,00

Data room As.tro: il sessantottesimo bollettino sulle ludopatie

“Markers of Harm” nel gioco d’azzardo. Logico ha partecipato alla definizione della norma come membro UNI

Roma: slot accese al di fuori dell’orario consentito, erogata sanzione di 5 mila euro

Gioco responsabile, oggi l’audizione in AGCOM delle associazioni dei consumatori: “No a campagne che promuovano indirettamente l’azzardo”

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter