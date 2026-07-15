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Betsson: l’atmosfera artica di “Ice Fishing” parla italiano

La piattaforma arricchisce l’offerta del Casinò Live con l’attesa versione in lingua italiana del celebre titolo firmato Evolution.

15 Luglio 2026

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L’offerta di Betsson si arricchisce con un’importante novità per il mercato italiano: a partire da oggi sarà ufficialmente disponibile sulla piattaforma la versione con dealer in lingua italiana di “Ice Fishing”, il famoso gioco live targato Evolution.

Ice Fishing porta nel panorama dei casinò online un’esperienza originale ispirata alle atmosfere artiche. Tra laghi ghiacciati, pescatori cartoon e premi nascosti sotto il ghiaccio, il titolo combina fortuna, interazione e intrattenimento in tempo reale.

Diversamente dai classici game live, Ice Fishing propone una dinamica più coinvolgente: il giocatore sceglie dove “calare l’amo” sulla superficie ghiacciata per scoprire premi, moltiplicatori e bonus speciali. Il tutto è accompagnato da una grafica colorata, partite rapide e una conduzione dal vivo pensata per rendere l’esperienza immediata e divertente.

Il format punta sulla semplicità e sull’intrattenimento, risultando adatto sia agli utenti più esperti sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo del gioco online. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente sarà il fatto che, da adesso, il gioco sarà disponibile anche con dealer in italiano, garantendo un altissimo potenziale di intrattenimento pronto a conquistare i giocatori.

 

 

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