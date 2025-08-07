Betsson lancia Sweet Bonanza Super Scatter: la leggenda si evolve con una nuova, esplosiva meccanica

Insieme all’atteso titolo di Pragmatic Play, la nuova lineup include l’azione di Booming Games, i jackpot di Wazdan e i classici moderni di Amusnet e Synot

Questa settimana, Betsson invita i suoi giocatori a un viaggio attraverso universi di gioco sempre nuovi, dove la nostalgia dei grandi classici incontra il brivido di meccaniche rivoluzionarie. Il palcoscenico è tutto per Sweet Bonanza Super Scatter, l’attesa evoluzione di un classico firmato Pragmatic Play. Ad affiancarlo, slot di grande impatto come Inferno Fortune Power Hit di Booming Games e 20 Coins Grand Gold Edition di Wazdan, e i classici modernizzati 10 Glossy Hot di Amusnet e Spinorama di Synot.

Sweet Bonanza Super Scatter trasporta i giocatori nel suo iconico mondo di dolci e frutta, introducendo una meccanica innovativa che rivoluziona l’esperienza di gioco. La funzione Super Scatter aumenta le possibilità di attivare i giri gratuiti e aggiunge moltiplicatori più ricchi, portando l’adrenalina a un nuovo livello. Con la celebre grafica coloratissima e il sistema a cascata, questo titolo di Pragmatic Play è destinato a diventare un nuovo classico per gli amanti delle vincite esplosive.

Con Inferno Fortune Power Hit, Booming Games scatena un’avventura infuocata tra fiamme e ricchezze. Protagonista assoluta è la meccanica “Power Hit”, che blocca i simboli di valore sui rulli per innescare una caccia a jackpot adrenalinici. L’atmosfera infernale e una colonna sonora potente creano un’esperienza di gioco intensa e immersiva, perfetta per chi ama l’azione.

Wazdan, invece, presenta 20 Coins Grand Gold Edition, una slot che unisce l’eleganza di un design classico alla suspense della funzione Hold the Jackpot. I giocatori collezionano monete dorate per sbloccare un round bonus avvincente, dove ogni simbolo può nascondere premi istantanei o uno dei grandi jackpot. È il gioco ideale per chi apprezza meccaniche intuitive ma non vuole rinunciare al brivido di una grande vincita.

L’omaggio al fascino retrò arriva con 10 Glossy Hot di Amusnet, che ripropone la magia delle slot da bar con una grafica lucida e moderna. Frutti scintillanti, campane e fortunati 7 girano sui rulli, mentre la funzione Jackpot Cards può attivarsi casualmente a ogni spin, offrendo la possibilità di vincere premi progressivi.

Infine, Spinorama di Synot introduce un approccio fresco e dinamico al mondo delle slot. Con un design pulito e colorato, questo titolo si distingue per le sue ruote bonus e le meccaniche originali che rompono gli schemi tradizionali, offrendo un gameplay tanto semplice quanto sorprendente e ricco di colpi di scena.

PressGiochi