Betsson Group firma un nuovo accordo con il fornitore spagnolo R. Franco Digital

R. Franco Digital, la divisione digitale di R. Franco Group, ha festeggiato un altro importante traguardo nell’espansione del suo portafoglio certificato MGA, dopo aver firmato un accordo con l’operatore globale Betsson Group. Il nuovo accordo segue molteplici accordi importanti per il principale fornitore di giochi in Spagna, che ha visto lo studio e il fornitore della piattaforma firmare con alcuni dei più grandi marchi europei.

Grazie all’accordo, i clienti di Betsson Group potranno godere di alcuni dei titoli più popolari di R Franco Digital, tra cui Witches South, Vacuum Buster e Cyborg 30L. Anche le versioni future di R. Franco Digital saranno incluse come parte dell’accordo, con il provider che dovrebbe lanciare diversi nuovi giochi di slot nei prossimi mesi.

Rinomato per la sua offerta di slot di alta qualità, l’impegno di Betsson nel fornire una serie di titoli accattivanti oltre ad essere impareggiabile nel servizio clienti, lo rende una scelta eccellente per i giocatori in tutta Europa e in America Latina.

La firma è destinata a rafforzare la posizione di R. Franco Digital nei mercati regolamentati, espandendo ulteriormente la sua portata internazionale in Europa, LatAm e altre giurisdizioni globali.

Mario Benito, Direttore Vendite Online di R. Franco Digital, ha dichiarato: “La nuova partnership di R. Franco Digital con Betsson è un’ulteriore testimonianza della nostra strategia di crescita. Siamo entusiasti di aver firmato con un partner così prestigioso che ha una lunga e ricca storia nel settore iGaming. Siamo fiduciosi che i contenuti delle nostre slot continueranno a stupire gli operatori di tutto il mondo e che questo segnerà un’altra collaborazione di successo”.

Sarah Micallef, responsabile delle operazioni di gioco presso Betsson Group, ha aggiunto: “Siamo lieti di integrare un altro fantastico portafoglio nella nostra collezione di livello mondiale. R. Franco Digital è per noi il partner ideale per mantenere il nostro catalogo di slot fresco ed entusiasmante. Confidiamo che i giocatori rimarranno colpiti da quest’ultima aggiunta alla nostra collezione, con quello che è senza dubbio considerato uno dei fornitori preferiti della Spagna”.

