Betsson festeggia il primo anno in Italia tra crescita e innovazione

Betsson celebra il suo primo anniversario in Italia, chiudendo un anno ricco di successi e crescita costante. Dal debutto nel mercato italiano, la piattaforma ha compiuto passi significativi nell’innovazione tecnologica e nello sviluppo dell’offerta di gioco, consolidandosi come un punto di riferimento nel settore.

Nel corso di questi dodici mesi, Betsson ha infatti ampliato e diversificato le proprie proposte, introducendo i virtual e l’ippica, oltre al lancio di giochi di carte. La piattaforma ha anche migliorato la user experience con l’introduzione di sistemi di pagamento avanzati, garantendo agli utenti transazioni più rapide, sicure e affidabili.

Un altro traguardo rilevante riguarda il settore sportsbook, dove l’arrivo del servizio di streaming ha permesso agli users di seguire eventi sportivi in diretta streaming, rendendo l’esperienza sulla piattaforma ancora più immersiva ed esclusiva.

Oggi, Betsson può vantare un catalogo di oltre 5.200 giochi, offerti grazie alla collaborazione con più di 80 provider di livello internazionale, un risultato che conferma l’impegno dell’azienda nell’offrire un portfolio sempre più completo e innovativo.

Anche dal punto di vista economico, i numeri raccontano un primo anno di attività in forte crescita. Betsson ha raggiunto una quota di mercato dello 0,5% nel segmento Casino e dello 0,4% nel settore sportsbook. Inoltre, gennaio 2025 ha segnato due importanti traguardi: per la prima volta, la piattaforma ha superato il milione di euro di Gross Gaming Revenue (GGR) nel Casino in un solo mese, mentre per lo sportsbook sono stati oltrepassati i 5 milioni di euro di raccolta sempre in un solo mese, a testimonianza del crescente interesse degli utenti per l’offerta sportiva del brand.

Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group, ha dichiarato: “Un anno fa abbiamo lanciato la nostra sfida al mercato italiano, e oggi celebriamo il successo di un percorso fatto di innovazione, passione e crescita. I numeri parlano chiaro: stiamo costruendo qualcosa di grande, ma questo è solo l’inizio. Continueremo ad esplorare i confini dell’esperienza di gioco, con tecnologia, sicurezza e un’offerta sempre più coinvolgente.”

Questi risultati confermano il posizionamento di Betsson tra gli operatori in espansione nel mercato italiano. Il brand guarda al futuro con ambizione e con l’obiettivo di continuare a investire in tecnologia, innovazione e qualità del servizio, per offrire esperienze sempre più coinvolgenti, sicure e all’avanguardia.

PressGiochi