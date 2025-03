Betsson e Booming Games lanciano Tasty Bonanza

Betsson e Booming Games hanno annunciato con entusiasmo il lancio esclusivo per il mercato italiano della sua nuova slot, Tasty Bonanza. Questo titolo promette di offrire un’esperienza di gioco unica, portando gli utenti della piattaforma in un universo colorato e ricco di dolci sorprese.

Simona Lanzoni, Commercial Director di Booming Games, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare strettamente con Starcasino per offrire questa release come lancio esclusivo nel mercato italiano. I risultati ottenuti in altri mercati sono stati straordinari e siamo certi che anche i giocatori italiani troveranno il gioco altrettanto entusiasmante.”

La slot Tasty Bonanza è un dolce viaggio tra caramelle e premi incredibili. Si sviluppa su una griglia 6×5, ambientata in un magico mondo di dolciumi, dove simboli colorati a forma di cuori, stelle e gemme zuccherate creano combinazioni vincenti esplosive grazie alla meccanica Scatter Pays con Cascading Reels.

Durante il gioco, gli appassionati più golosi possono attivare il round Free Spins ottenendo almeno 4 simboli Candy Scatter, che premiano con 10 giri gratuiti. In questa modalità, ogni 3 o più Scatter aggiungono 5 giri extra, prolungando l’emozione del gioco. Inoltre, i Moltiplicatori Casuali possono comparire in qualsiasi momento, aumentando le vincite da 2x fino a 100x. Una delle caratteristiche più interessanti è la funzione speciale Candy Jar, che può attivarsi in modo casuale, regalando premi aggiuntivi e innescando il round Free Spins in qualsiasi momento.

Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group, ha dichiarato: “Portare questa nuova slot in esclusiva sul nostro portale è per noi motivo di orgoglio. L’accordo con Booming Games dimostra il nostro impegno nel voler offrire ai nostri utenti sempre nuove esperienze di gioco e opportunità di vincita.”

PressGiochi