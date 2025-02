Betsson chiude il Q4 con entrate per 306,8 milioni di euro (+22%)

Il Gruppo Betsson ha annunciato un incremento delle entrate del 22% nel quarto trimestre del 2024, raggiungendo i 306,8 milioni di euro (317,9 milioni di dollari), grazie a una continua e solida crescita nei principali mercati. Questo risultato conferma il trend positivo della compagnia, con un’espansione che ha visto un aumento organico del 48%, dimostrando la forza della sua strategia di crescita.

Nel quarto trimestre, il settore del casinò ha registrato un aumento del 17% nelle entrate, mentre le entrate derivanti dalle scommesse sportive sono aumentate del 36%. La compagnia ha visto anche un miglioramento significativo nel margine delle scommesse sportive, salito al 9,8%, rispetto al 6,2% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Per l’intero anno fiscale 2024, le entrate totali di Betsson hanno superato per la prima volta 1,1 miliardi di euro, con un incremento del 17% rispetto al 2023. L’utile operativo (EBIT) è cresciuto del 22%, raggiungendo 256,7 milioni di euro, mentre l’EBITDA è salito del 20%, raggiungendo 316 milioni di euro. L’afflusso di cassa operativo è aumentato a 272,9 milioni di euro, permettendo alla compagnia di proporre un dividendo ordinario di 0,657 euro per azione e un dividendo straordinario di 0,10 euro per azione, a beneficio degli azionisti.

Betsson continua a registrare forti performance nei mercati di America Latina, Europa Centrale e Orientale e Asia Centrale (CEECA). L’azienda ha consolidato una presenza solida in queste regioni, sfruttando la propria piattaforma tecnologica e le soluzioni per le scommesse sportive. Il quarto trimestre si inserisce in una serie di risultati positivi, dopo l’ottimo Q3 2024, dove le entrate sono aumentate dell’18%, raggiungendo i 280,1 milioni di euro, con una crescita del 10% nel numero di clienti attivi.

La compagnia ha anche ampliato la propria visibilità attraverso importanti sponsorizzazioni, come quella sulla maglia dell’Inter Milano, campione di Serie A, e una partnership ufficiale con il Nordea Open. Inoltre, l’acquisizione di Sporting Solutions da La Française des Jeux (FDJ) ha ulteriormente potenziato le capacità di Betsson nel settore delle scommesse sportive.

Il segmento casinò di Betsson resta il principale motore di entrate, con un incremento del 17% nel quarto trimestre. L’azienda ha continuato a investire nella propria piattaforma di gioco, introducendo nuovi giochi da casinò e funzionalità che consentono di incrociare le offerte tra le scommesse sportive e quelle da casinò. Anche il segmento delle scommesse sportive ha registrato una forte crescita, con un aumento del 36% nelle entrate, sostenuto da margini più elevati e una maggiore attività di scommessa. A conferma di ciò, durante il terzo trimestre, le entrate da scommesse sportive erano aumentate dell’8%, raggiungendo i 68,3 milioni di euro.

I risultati finanziari di Betsson per il 2024 riflettono una solida redditività e capacità di generare flussi di cassa, consentendo all’azienda di aumentare i dividendi e continuare a fare investimenti strategici. Il flusso di cassa operativo per l’anno fiscale 2024 è salito del 18,5% a 272,9 milioni di euro, mentre l’utile netto è aumentato del 6,2%, arrivando a 183,7 milioni di euro. Il debito netto è migliorato, con una posizione di -139,8 milioni di euro, segnando un miglioramento del 134,6% della posizione finanziaria.

Guardando al 2025, Betsson punta a proseguire la sua strategia di espansione geografica e innovazione dei prodotti. La compagnia continuerà a concentrarsi su America Latina e CEECA, dove i mercati offrono opportunità di crescita significative. In particolare, Betsson ha in programma ulteriori miglioramenti delle sue soluzioni per le scommesse sportive, dopo il successo del lancio di nuove funzionalità come il “bet builder” nel 2024, che ha contribuito a incrementare l’attività di scommessa durante importanti tornei calcistici come gli UEFA Euros e la Copa América.

