Betsson chiude il 2025 con ricavi in crescita a €1,197 mld, +8%, con l’Italia ai massimi storici nei depositi e turnover

Betsson ha chiuso il 2025 con un aumento dei ricavi a livello di Gruppo, confermando la solidità operativa dell’azienda, sebbene la redditività sia stata influenzata da maggiori tasse sul gioco e continui investimenti in prodotto e tecnologia.

Il fatturato del Gruppo è salito a 1,197 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente (+13% su base organica). L’EBITDA è stato di 313,7 milioni di euro, in calo dell’1%, con un margine del 26,2% (era 28,6% nel 2024). L’utile operativo (EBIT) si è attestato a 253,1 milioni di euro (-1%) e il risultato netto a 182,4 milioni di euro, pari a 1,29 euro per azione. Il flusso di cassa operativo è stato di 215,6 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione proporrà un dividendo ordinario di 0,66 euro per azione.

A livello regionale, la crescita è stata trainata da Europa occidentale e America Latina, mentre i mercati nordici e CEECA hanno mostrato segnali di rallentamento. I ricavi B2C hanno continuato a crescere grazie agli investimenti in prodotto e marketing, mentre i ricavi B2B sono stati inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente a causa di performance più deboli di uno dei clienti B2B del Gruppo. La quota di ricavi provenienti da mercati regolamentati localmente ha raggiunto un massimo storico del 68%, generando maggiori tasse sul gioco e contribuendo alla pressione sui margini.

Betsson ha proseguito gli investimenti in tecnologia e personale per migliorare l’esperienza cliente e la competitività a lungo termine. L’azienda ha inoltre rafforzato il proprio impegno nel tennis, sponsorizzando nuovamente il torneo ATP di Stoccolma, vinto da Casper Ruud, e ha perfezionato il rifinanziamento del bond 2023/2026 con un nuovo bond senior non garantito da 75 milioni di euro, al tasso più basso di sempre per l’azienda.

Pontus Lindwall, CEO di Betsson, ha commentato: «Nonostante la pressione sui margini derivante da tasse più elevate e investimenti continui, Betsson mantiene una forte posizione operativa con un’offerta competitiva e tecnologie all’avanguardia. Guardiamo al 2026 con grande fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita, in particolare grazie a eventi sportivi globali come la FIFA World Cup.»

Il mercato italiano ha registrato ricavi record nel quarto trimestre 2025, con livelli storici sia di depositi che di turnover, trainati principalmente dal prodotto casinò. Anche il prodotto sportsbook ha continuato a crescere, aumentando i ricavi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e al trimestre precedente. Nel mese di novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Betsson Sport, in collaborazione con Volley Millenium Brescia e Casa delle Donne, ha promosso un’iniziativa di sensibilizzazione, sottolineando come lo sport possa essere una piattaforma efficace per empowerment e consapevolezza sociale.

Guardando al 2026, Betsson si prepara a sfruttare eventi sportivi di rilievo, come la FIFA World Cup, per attrarre nuovi clienti e consolidare la crescita, supportata dagli investimenti tecnologici e di prodotto degli ultimi anni.

