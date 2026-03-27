Betsson amplia l’offerta gaming in Italia: il Bingo debutta sulla piattaforma

L’universo del gaming online in Italia si espande verso nuove forme di interazione e divertimento grazie all’integrazione del Bingo nell’offerta firmata Betsson. L’integrazione, si poggia su una solida infrastruttura tecnica che garantisce agli utenti l’accesso a un network nazionale condiviso.

Grazie alla partecipazione a un circuito multi-operatore, i giocatori possono beneficiare di un’elevata liquidità, che si traduce direttamente in montepremi estremamente competitivi e in una vivacità di gioco costante in ogni momento della giornata.

Il cuore dell’offerta rimane fedele alla tradizione più pura, proponendo il classico formato a 90 numeri che ha reso celebre questa disciplina nel nostro Paese. Tuttavia, la declinazione digitale trasforma l’esperienza rendendola fruibile 24 ore su 24, con sessioni di gioco sempre attive ed estrazioni automatiche che assicurano un ritmo coinvolgente e senza interruzioni. Per rispondere alle diverse esigenze della community, la piattaforma mette a disposizione molteplici sale, ognuna caratterizzata da dinamiche specifiche e differenti velocità di partita, permettendo così a ogni utente di trovare l’ambiente più adatto al proprio stile.

Un elemento distintivo del lancio è l’attenzione alla dimensione sociale. Betsson ha voluto preservare l’atmosfera tipica delle sale fisiche integrando chat di sala e funzionalità di community, trasformando ogni partita in un’occasione di interazione e condivisione tra i partecipanti.

A commento di questa nuova tappa del percorso di crescita del brand, Fabio Denegri, Business Director Italy di Betsson Group, ha dichiarato: “L’arrivo del Bingo sulla nostra piattaforma rappresenta un tassello fondamentale per il consolidamento di Betsson nel mercato italiano. Abbiamo lavorato per offrire un prodotto che sappia coniugare la familiarità della tradizione con l’efficienza tecnologica del gioco online, garantendo ai nostri utenti non solo premi importanti grazie al network condiviso, ma anche quell’aspetto di socialità che da sempre caratterizza il Bingo. Siamo certi che la varietà delle nostre sale e la disponibilità costante del servizio sapranno conquistare sia i giocatori più esperti che i nuovi appassionati.”

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