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Betsson amplia l’esperienza di intrattenimento: debutta il nuovo programma “Betsson Loyalty Club”

In concomitanza con l’estate dei Mondiali, la piattaforma lancia un innovativo ecosistema di fidelizzazione a premi integrato su tutte le discipline di gioco, dallo sport al casinò. Ottimizzazione dell’esperienza utente,

16 Giugno 2026

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In concomitanza con l’estate dei Mondiali, la piattaforma lancia un innovativo ecosistema di fidelizzazione a premi integrato su tutte le discipline di gioco, dallo sport al casinò.

Ottimizzazione dell’esperienza utente, trasparenza e personalizzazione del divertimento digitale. Su queste direttrici Betsson.it annuncia il lancio ufficiale del Betsson Loyalty Club, il nuovo programma fedeltà interamente digitalizzato e integrato all’interno della piattaforma, pensato per premiare la costanza e la passione della propria community.

L’iniziativa, che debutta in concomitanza con il fischio d’inizio della Coppa del Mondo, introduce una struttura fluida divisa in cinque livelli progressivi: Bronze, Silver, Gold, Master ed Elite Club. Ciascun livello consente agli utenti di sbloccare moltiplicatori di punteggio sempre più vantaggiosi (da 1x fino a 3x) applicati direttamente alle giocate idonee effettuate nelle diverse sezioni del portale, che spaziano dalle scommesse sportive al Casinò Live, fino alle slot e al Bingo.

L’accesso al programma è stato semplificato per garantire la massima immediatezza: ogni cliente troverà nel proprio profilo la nuova voce di menu dedicata “Betsson Club”. All’interno della sezione, un’interfaccia chiara mostrerà in tempo reale il recap dei punti accumulati durante il mese, utili per scalare i livelli del club, e i punti effettivamente convertibili. Questi ultimi potranno essere utilizzati direttamente all’interno dello shop della piattaforma per acquisire Real Bonus validi su tutto il catalogo di giochi.

 

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