Betsson accelera sullo SPID: welcome offer fino a 1.000€ per l’estate dei Mondiali

In coincidenza con il fischio d’inizio del Mondiale, Betsson presenta un importante aggiornamento della propria offerta di benvenuto.

Il fulcro di questo aggiornamento risiede nei vantaggi esclusivi riservati a coloro che sceglieranno la registrazione tramite SPID. Gli utenti che completeranno l’iscrizione con la procedura rapida digitale vedranno infatti aumentato il pacchetto di benvenuto standard: l’offerta complessiva sblocca ben 800€ di bonus gratuiti, oltre ai 200€ previsti dall’offerta base, portando il valore complessivo dell’offerta a 1.000€.

Al contrario, per i giocatori che opteranno per la registrazione manuale tradizionale, resterà attiva l’offerta base che prevede un’erogazione complessiva di 200€ di bonus gratuiti, ripartiti in tranche settimanali tra Sport e Casinò.

Fabio Denegri, Business Director Italy and Spain in Betsson Group, ha commentato: “Con l’arrivo dei mondiali, abbiamo voluto offrire ai nostri nuovi utenti un’esperienza di benvenuto ancora più ricca e al passo con i tempi. Premiare chi sceglie la registrazione tramite SPID con un pacchetto da 1.000€ significa valorizzare la semplicità e la sicurezza del digitale, offrendo al contempo un vantaggio concreto”.

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