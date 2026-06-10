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Betsson accelera sullo SPID: welcome offer fino a 1.000€ per l’estate dei Mondiali

Il brand rinnova la propria offerta di benvenuto, premiando la registrazione con identità digitale per offrire un’esperienza di intrattenimento sicura e vantaggiosa

10 Giugno 2026

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In coincidenza con il fischio d’inizio del Mondiale, Betsson presenta un importante aggiornamento della propria offerta di benvenuto.

Il fulcro di questo aggiornamento risiede nei vantaggi esclusivi riservati a coloro che sceglieranno la registrazione tramite SPID. Gli utenti che completeranno l’iscrizione con la procedura rapida digitale vedranno infatti aumentato il pacchetto di benvenuto standard: l’offerta complessiva sblocca ben 800€ di bonus gratuiti, oltre ai 200€ previsti dall’offerta base, portando il valore complessivo dell’offerta a 1.000€.

Al contrario, per i giocatori che opteranno per la registrazione manuale tradizionale, resterà attiva l’offerta base che prevede un’erogazione complessiva di 200€ di bonus gratuiti, ripartiti in tranche settimanali tra Sport e Casinò.

Fabio Denegri, Business Director Italy and Spain in Betsson Group, ha commentato: “Con l’arrivo dei mondiali, abbiamo voluto offrire ai nostri nuovi utenti un’esperienza di benvenuto ancora più ricca e al passo con i tempi. Premiare chi sceglie la registrazione tramite SPID con un pacchetto da 1.000€ significa valorizzare la semplicità e la sicurezza del digitale, offrendo al contempo un vantaggio concreto”.

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