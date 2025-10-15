BetMGM: ricavi in crescita del 23% nel terzo trimestre 2025

BetMGM, joint venture tra Entain e MGM Resorts International, ha registrato nel terzo trimestre 2025 una crescita del 23% del margine lordo di gioco (NGR), confermando il forte slancio del

BetMGM, joint venture tra Entain e MGM Resorts International, ha registrato nel terzo trimestre 2025 una crescita del 23% del margine lordo di gioco (NGR), confermando il forte slancio del business digitale.

Il fatturato complessivo da inizio anno ha raggiunto 2 miliardi di dollari, in aumento del 31% rispetto ai primi nove mesi del 2024. L’EBITDA rettificato è tornato positivo, passando da una perdita di 16 milioni di dollari nel terzo trimestre 2024 a un utile di 41 milioni nello stesso periodo di quest’anno, con un incremento del 193% che segna un punto di svolta per l’operatore. Il segmento del gioco online ha generato 454 milioni di dollari, in crescita del 21%, mantenendo la leadership come area più redditizia per BetMGM, mentre le scommesse sportive online hanno raggiunto 202 milioni, in aumento del 36% su base annua.

In controtendenza, le scommesse retail sono scese del 47% a 11 milioni di dollari, segno di un continuo spostamento dei giocatori verso le piattaforme mobili. Secondo il report “US iGaming Market Research 2025”, la crescita digitale di BetMGM riflette l’andamento del mercato statunitense, dove il gioco online continua a superare quello fisico nelle giurisdizioni regolamentate. A seguito di questi risultati, BetMGM ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero esercizio, stimando ricavi per almeno 2,75 miliardi di dollari e un EBITDA di circa 200 milioni, oltre a prevedere la distribuzione di 200 milioni di dollari ai soci Entain e MGM Resorts entro la fine del 2025.

Pur registrando un calo del 3,7% rispetto al secondo trimestre, la società ha ribadito la solidità dei propri fondamentali e la crescita costante delle operazioni digitali. Nel corso del trimestre, BetMGM ha inoltre rafforzato la propria strategia di marketing e innovazione nominando la leggenda del baseball Derek Jeter nuovo ambasciatore del marchio, lanciando giochi da casinò online ispirati al format televisivo “The Price Is Right” in collaborazione con Fremantle e avviando in Ontario una partnership con Tappp per introdurre gift card brandizzate, iniziative mirate a migliorare l’esperienza utente e rafforzare la fidelizzazione nel mercato nordamericano.

Pressgiochi