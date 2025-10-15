Newsletter

15 Ottobre 2025 - 13:52

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

BetMGM: ricavi in crescita del 23% nel terzo trimestre 2025

BetMGM, joint venture tra Entain e MGM Resorts International, ha registrato nel terzo trimestre 2025 una crescita del 23% del margine lordo di gioco (NGR), confermando il forte slancio del

15 Ottobre 2025

Share the post "BetMGM: ricavi in crescita del 23% nel terzo trimestre 2025"

Stampa pagina

BetMGM, joint venture tra Entain e MGM Resorts International, ha registrato nel terzo trimestre 2025 una crescita del 23% del margine lordo di gioco (NGR), confermando il forte slancio del business digitale.

Il fatturato complessivo da inizio anno ha raggiunto 2 miliardi di dollari, in aumento del 31% rispetto ai primi nove mesi del 2024. L’EBITDA rettificato è tornato positivo, passando da una perdita di 16 milioni di dollari nel terzo trimestre 2024 a un utile di 41 milioni nello stesso periodo di quest’anno, con un incremento del 193% che segna un punto di svolta per l’operatore. Il segmento del gioco online ha generato 454 milioni di dollari, in crescita del 21%, mantenendo la leadership come area più redditizia per BetMGM, mentre le scommesse sportive online hanno raggiunto 202 milioni, in aumento del 36% su base annua.

In controtendenza, le scommesse retail sono scese del 47% a 11 milioni di dollari, segno di un continuo spostamento dei giocatori verso le piattaforme mobili. Secondo il report “US iGaming Market Research 2025”, la crescita digitale di BetMGM riflette l’andamento del mercato statunitense, dove il gioco online continua a superare quello fisico nelle giurisdizioni regolamentate. A seguito di questi risultati, BetMGM ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero esercizio, stimando ricavi per almeno 2,75 miliardi di dollari e un EBITDA di circa 200 milioni, oltre a prevedere la distribuzione di 200 milioni di dollari ai soci Entain e MGM Resorts entro la fine del 2025.

Pur registrando un calo del 3,7% rispetto al secondo trimestre, la società ha ribadito la solidità dei propri fondamentali e la crescita costante delle operazioni digitali. Nel corso del trimestre, BetMGM ha inoltre rafforzato la propria strategia di marketing e innovazione nominando la leggenda del baseball Derek Jeter nuovo ambasciatore del marchio, lanciando giochi da casinò online ispirati al format televisivo “The Price Is Right” in collaborazione con Fremantle e avviando in Ontario una partnership con Tappp per introdurre gift card brandizzate, iniziative mirate a migliorare l’esperienza utente e rafforzare la fidelizzazione nel mercato nordamericano.

 

Pressgiochi

banner articolo interno
Leggi anche

BetMGM: ricavi in crescita del 23% nel terzo trimestre 2025

BHA e Flutter lanciano ‘The Future of Racing’ per innovare l’ippica

Sud America. Stretta del governo di Trinidad e Tobago sul gioco illegale: previste pene e sanzioni più severe

Entain cresce in Italia: +6% nel terzo trimestre 2025, online e retail in ripresa

Goni (SU): sequestrate slot machine irregolare e sanzioni per 22mila euro

Fano (PU): minore in una sala scommesse, sanzione di oltre 6mila euro per il titolare

10&Lotto: in Lombardia doppia vincita da 150mila euro

Lotto: vincite in Puglia per 103mila euro

“Find Your EDGE” racchiude la forza e l’influenza di iGB Affiliate Barcelona 2026

Manovra 2026, Giorgetti: “Riduzione delle tasse, sostegno a imprese e famiglie, più risorse per la sanità”

IGT, le slot Wheel of Fortune e Megabucks assegnano jackpot per oltre 6 milioni di dollari a settembre

Torino-Napoli, Conte vuole approfittare di Roma-Inter. I pronostici di Netwin

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy