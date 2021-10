BetMGM: la leggenda NBA Kevin Garnett diventa ambasciatore

La leggenda dell’NBA Kevin Garnett si è unito a BetMGM come ambasciatore del marchio. Sarà presente nelle campagne di marketing di BetMGM, nelle promozioni di scommesse sportive, negli eventi dei fan e nei contenuti dei social media. In 21 stagioni NBA, Garnett ha giocato per Minnesota Timberwolves, Boston Celtics e Brooklyn Nets, fatto parte della squadra All-Star 15 volte ed è stato nominato Most Valuable Player nel 2004. Nel 2008 ha vinto il campionato NBA con i Boston Celtics. Recentemente, la Hall of Famer ha co-fondato la Gaming Society, una piattaforma di giochi e contenuti incentrata sulla diversità e l’inclusione.

Matt Prevost, chief revenue officer di BetMGM, ha dichiarato: “Kevin Garnett porta un’energia unica in tutto ciò che fa, dentro e fuori dal campo. Con l’inizio della stagione del basket, non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Kevin nella famiglia BetMGM e di lavorare con lui su una serie di promozioni incentrate sui fan”. Kevin Garnett ha commentato: “Sono entusiasta di lavorare con BetMGM. È una scelta naturale sia per me che per BetMGM, dato il nostro desiderio comune di rimanere al passo con il panorama del business sportivo in continua evoluzione”. Garnett si unisce ad altri atleti e celebrità già ambasciatori del marchio BetMGM, come la leggenda dell’hockey Wayne Gretzky, Marshawn Lynch della NFL, la celebrità dell’MMA Ariel Helwani e la star del cinema Jamie Foxx.

PressGiochi