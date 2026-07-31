BetMGM cresce nel secondo trimestre 2026: ricavi a 711 milioni di dollari

BetMGM, operatore nordamericano di scommesse sportive e iGaming controllato congiuntamente da Entain e MGM Resorts International, ha diffuso l’aggiornamento finanziario relativo al secondo trimestre (Q2) e al primo semestre (H1)

BetMGM, operatore nordamericano di scommesse sportive e iGaming controllato congiuntamente da Entain e MGM Resorts International, ha diffuso l’aggiornamento finanziario relativo al secondo trimestre (Q2) e al primo semestre (H1) del 2026, confermando un percorso di crescita redditizia nonostante un contesto competitivo e regolatorio sempre più complesso.

La società ha chiuso il secondo trimestre con ricavi netti pari a 711 milioni di dollari, in crescita del 3% rispetto ai 692 milioni registrati nello stesso periodo del 2025, mentre nel primo semestre il fatturato ha raggiunto 1,406 miliardi di dollari, con un incremento del 4% su base annua.

Il principale motore della crescita continua a essere il comparto iGaming, che nel trimestre ha generato 483 milioni di dollari di ricavi, in aumento dell’8% rispetto ai 449 milioni dello scorso anno. Nel semestre i ricavi del segmento hanno raggiunto 964 milioni di dollari, anch’essi in crescita dell’8%.

Più contenuta invece la performance delle scommesse sportive online, che hanno registrato 228 milioni di dollari di ricavi, sostanzialmente invariati rispetto al secondo trimestre del 2025. Nel primo semestre il comparto è comunque salito a 431 milioni di dollari, con un incremento del 2%.

Il volume delle giocate (Handle) ha continuato a crescere, raggiungendo 3,49 miliardi di dollari nel Q2 (+2%) e 7,71 miliardi nel semestre (+3%). Il margine lordo sulle scommesse (GGR Hold) è migliorato passando dal 9,8% al 10,3% nel trimestre, mentre il margine netto (NGR Hold) è rimasto sostanzialmente stabile al 6,5%.

BetMGM conferma inoltre la propria redditività con un Adjusted EBITDA di 74 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto agli 86 milioni dello stesso periodo del 2025 (-15%). Nel primo semestre l’EBITDA rettificato si è attestato a 99 milioni di dollari, in calo del 9% rispetto ai 109 milioni dell’anno precedente.

Il Contribution è stato pari a 171 milioni di dollari nel trimestre (-11%), mentre gli investimenti (CapEx) sono ammontati a 18 milioni di dollari. La società ha inoltre contabilizzato 15 milioni di dollari di Parent Fees nel secondo trimestre e 18 milioni nel semestre, corrisposti a Entain e MGM Resorts. Il numero medio di utenti attivi mensili si è attestato a 875 mila, in diminuzione del 3% rispetto al 2025, una dinamica che BetMGM attribuisce alla propria strategia di acquisizione clienti più selettiva e orientata alla redditività.

Nei mercati in cui opera, l’operatore mantiene una quota di mercato complessiva del 13% in termini di GGR, composta dal 20% nell’iGaming e dall’8% nelle scommesse sportive online.

Sul fronte operativo, la società continua a investire nel rafforzamento dell’offerta di casinò online attraverso contenuti esclusivi e proprietà intellettuali riconoscibili. Tra le principali novità figurano il lancio in Ontario dei nuovi giochi ispirati a Game of Thrones, considerati tra i prodotti di maggior successo dell’anno e destinati ad arrivare anche negli Stati Uniti durante l’estate. L’offerta è stata inoltre ampliata con nuovi titoli esclusivi come Rakin’ Bacon, Buffalo Triple Power, Money Gong, oltre alle nuove slot dedicate a Elvis Presley e Marilyn Monroe. Secondo la società, questa strategia ha contribuito a far crescere del 9% il ricavo netto medio per giocatore attivo (NGR per Active) nel primo semestre.

Per quanto riguarda le scommesse sportive, BetMGM conferma di privilegiare una crescita orientata ai giocatori di maggior valore piuttosto che all’acquisizione indiscriminata di nuovi utenti. Nel primo semestre il volume di gioco medio per cliente attivo è aumentato del 18%, mentre il ricavo netto medio per cliente attivo è cresciuto del 17%. In Nevada, infine, il volume delle scommesse sportive online è aumentato del 10% rispetto al primo semestre del 2025, grazie al vantaggio competitivo derivante dalla presenza omnicanale del gruppo.

Alla luce dei risultati conseguiti nella prima metà dell’anno, BetMGM ha confermato le previsioni per l’intero esercizio 2026, precisando però che sia i ricavi netti sia l’Adjusted EBITDA dovrebbero collocarsi nella parte bassa dell’intervallo di guidance precedentemente comunicato.

Il CEO Adam Greenblatt ha dichiarato: “BetMGM ha iniziato bene il 2026 e continua a eseguire la propria strategia con disciplina. I fondamentali della nostra base clienti rimangono solidi e stiamo generando flussi di cassa positivi e un Adjusted EBITDA positivo, che ci consentono di continuare a investire nelle opportunità con il maggiore ritorno. Sebbene il settore debba affrontare una crescente complessità normativa e un ambiente sempre più competitivo, restiamo agili e focalizzati su una strategia che continua a generare una crescita sostenibile e redditizia.”

PressGiochi