betJACK evidenzia l’impegno per l’integrità delle scommesse entrando in IBIA

L’operatore di gioco d’azzardo con sede negli Stati Uniti JACK Entertainment ha aderito all’International Betting Integrity Association (IBIA) con il lancio di betJACK, il marchio di scommesse sportive dell’azienda.

Scommesse sportive al dettaglio e online autorizzate e operative in Ohio, betJACK si inserisce nella principale rete globale di integrità delle scommesse di IBIA.

JACK Entertainment si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentati al mondo, con oltre 40 membri di IBIA e oltre 100 marchi di scommesse che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di gestione delle scommesse globali all’anno e quasi il 50% di tutti gli operatori commerciali regolamentati online attività di scommesse.

“Siamo entusiasti di lanciare betJACK in Ohio e non vediamo l’ora di collaborare con IBIA per la loro comprovata esperienza nel fornire servizi di monitoraggio e protezione dell’integrità critici per il settore delle scommesse sportive”, ha affermato Adam Suliman, SVP of Sports and Digital Gaming.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di dare il benvenuto a betJACK nell’associazione. Mantenere l’integrità delle scommesse e degli eventi sportivi correlati è una parte cruciale dello sviluppo del settore in Nord America. La decisione di betJACK di aderire a IBIA e al suo l’impegno per l’integrità delle scommesse sportive attesta i suoi principi fondamentali. L’operatore continua l’espansione di IBIA nel mercato regolamentato degli Stati Uniti e dove la nostra crescente adesione rappresenta circa il 70% di tutte le entrate regolamentate delle scommesse sportive online”.

PressGiochi