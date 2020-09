BetConstruct annuncia l’East & West Virtual Expo

BetConstruct ha annunciato il lancio dell’East & West Virtual Expo, dal 29 al 30 settembre 2020.

L’esposizione virtuale gratuita riunirà espositori e visitatori di diversi settori, tra cui i servizi di pagamento, iGaming e tecnologia blockchain. Circa 300 espositori e 10.000 visitatori si uniranno all’evento di due giorni in cui potranno connettersi e interagire in un ambiente reale. I padiglioni e gli stand virtuali di PandaMR daranno l’impressione di partecipare a una vera e propria fiera, dove gli espositori avranno l’opportunità di mostrare i loro prodotti e le loro offerte. Potranno inoltre connettersi con i visitatori e gli altri partecipanti tramite chat vocale e video, con spazi per riunioni private. L’evento principale, oltre a numerosi gruppi di discussione e presentazioni di prodotti, si terrà dal vivo. Per rendere la fiera ancora più unica, gli organizzatori hanno incoraggiato gli espositori a fornire offerte speciali ed extra durante l’evento.

“Siamo felici di dare il benvenuto ai nostri colleghi e a tutti coloro che sono interessati a entrare in contatto con l’industria dell’iGaming. Utilizzando tecnologie all’avanguardia e la nostra conoscenza, speriamo di rinvigorire e ricollegare il settore “, ha commentato Vigen Badalyan, CEO di BetConstruct.

PressGiochi