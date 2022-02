BetCity.nl entra a far parte di IBIA

BetCity.nl, il marchio di scommesse sportive con licenza olandese di BetEnt B.V., è diventato membro dell’International Betting Integrity Association (IBIA).

L’operatore si unisce a molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo nell’entrare a far parte di IBIA, con i membri dell’associazione che rappresentano oltre $ 137 miliardi (€ 115 miliardi) di fatturato globale delle scommesse all’anno e quasi il 50% di tutte le scommesse online degli operatori commerciali regolamentati attività. Tutti gli operatori di scommesse online autorizzati nei Paesi Bassi devono far parte di un organismo di monitoraggio dell’integrità internazionale.

La maggior parte di coloro che hanno ottenuto una licenza fino ad oggi sono membri di IBIA. L’associazione, che è stata lanciata di recente nel mercato nordamericano, prevede di fare ulteriori annunci nei prossimi mesi man mano che verranno rilasciate più licenze in Olanda dato che un requisito di monitoraggio dell’integrità simile verrà applicato in Ontario e in vari stati degli Stati Uniti.

Kylian Olierook, Head of Operations di BetCity.nl ha dichiarato: “In Betcity.nl siamo orgogliosi di diventare membri dell’IBIA e combattere la corruzione per proteggere l’integrità degli sport, insieme al nostro partner di scommesse sportive Kambi. Ci impegniamo a proteggere gli sport e i consumatori e siamo entusiasti di unire le forze con la voce principale in questo settore”.

Le scommesse sportive online nei Paesi Bassi dovrebbero raggiungere circa 2 miliardi di euro di fatturato nel 2022 (da 230 milioni di euro nel 2021) e dovrebbero raddoppiare a 4 miliardi di euro entro il 2025, secondo H2 Gambling Capital.

PressGiochi