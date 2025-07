BetAffiliation trionfa agli iGB Awards 2025 con la “Miglior Campagna dell’Anno”

Un 2025 da ricordare per BetAffiliation: il network di affiliazioni iGaming ha ottenuto ben cinque candidature agli iGB Affiliate Awards, ed è stato incoronato come operatore che ha realizzato la

Un 2025 da ricordare per BetAffiliation: il network di affiliazioni iGaming ha ottenuto ben cinque candidature agli iGB Affiliate Awards, ed è stato incoronato come operatore che ha realizzato la migliore “Campagna dell’anno”. Un riconoscimento prestigioso che suggella l’ascesa internazionale del brand, che si era già distinto in passato per il suo contributo innovativo nel settore dell’affiliazione digitale, ma che oggi si afferma con forza anche fuori dai confini italiani.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 3 luglio presso il suggestivo Troxy Theatre di East London, all’interno di una serata ispirata alla cultura pop britannica “Cool Britannia”, cornice d’eccezione di uno degli eventi più attesi dell’anno per il comparto dell’iGaming. Gli iGB Affiliate Awards rappresentano infatti un appuntamento di riferimento a livello globale per l’intero ecosistema dell’affiliazione, con una giuria composta da esperti e professionisti internazionali chiamati a selezionare i migliori player in base a criteri di innovazione, creatività, efficacia, tecnologia, trasparenza e talento.

BetAffiliation, fondata nel 2017, aveva già conquistato un premio firmato iGB nel 2020 come “Rising Star”, ma in quel caso il riconoscimento era riferito al solo mercato italiano. Oggi invece l’affermazione è pienamente internazionale, e segna un punto di svolta: è infatti la prima volta che un operatore italiano ottiene cinque nomination agli iGB Awards e riesce a portare a casa uno dei premi più ambiti.

Le categorie in cui BetAffiliation ha ricevuto la nomination sono state:

Miglior network di affiliazione

Miglior Tech (fornitore di servizi)

Miglior agenzia digitale

Innovatore dell’anno

Campagna dell’anno.

Un risultato che testimonia la crescita del brand non solo in termini di volumi, ma anche per qualità dell’approccio, visione strategica e attenzione costante alle esigenze degli affiliati e degli operatori. Il premio alla Miglior Campagna dell’Anno arriva dopo mesi di intenso lavoro del team creativo e tecnico dell’azienda, che ha saputo sviluppare una strategia di comunicazione capace di unire efficacia commerciale, originalità e profonda conoscenza del pubblico di riferimento. “Questo riconoscimento rappresenta il frutto di mesi di lavoro, passione e dedizione. Un GRAZIE enorme va al nostro team instancabile, ai nostri partner e a tutti coloro che ci sostengono ogni giorno. Questo è solo l’inizio. Avanti così, verso nuovi traguardi!”, ha dichiarato Giovanni Galantino, Chief Marketing Officer del network.

La partecipazione e il successo di BetAffiliation agli iGB Awards si inseriscono in un contesto più ampio che vede Londra protagonista indiscussa dell’industria globale dell’iGaming. Gli iGB Awards sono infatti parte integrante del più vasto evento iGB Affiliate e iGB L!VE, appuntamenti organizzati da Clarion Gaming e riconosciuti come i principali hub europei per operatori, affiliati, fornitori e startup. iGB Affiliate è ormai un brand di riferimento internazionale, non solo per l’organizzazione di eventi, ma anche per la produzione di contenuti e insight sul mondo dell’affiliazione, con particolare attenzione alle dinamiche digitali, ai modelli di business emergenti e alle nuove normative di settore.

L’edizione 2025 ha visto una partecipazione record, a conferma della vitalità e della trasformazione costante di questo settore, in cui l’Italia – anche grazie a player come BetAffiliation – sta giocando un ruolo sempre più rilevante. L’evoluzione della filiera dell’affiliazione passa infatti dalla capacità di coniugare tecnologia e contenuti, marketing e compliance, relazioni e performance. In questo senso, il modello adottato da BetAffiliation, che si fonda su una piattaforma proprietaria, strumenti avanzati di tracciamento e analisi, e un’offerta commerciale dinamica e diversificata, rappresenta oggi uno standard di riferimento.

Per scoprire di più su BetAffiliation e il suo network: www.betaffiliation.com.

