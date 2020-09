Bet9ja integra i giochi di LiveG24 per il mercato nigeriano

LiveG24, il fornitore di casinò live per i mercati regolamentati, ha avviato una nuova partnership con Bet9ja, il principale bookmaker nigeriano e tra i marchi più importanti e innovativi dell’intera nazione.

Con un vasto raggio d’azione online e una forte presenza retail, Bet9ja si è affermato come il bookmaker più affidabile e contemporaneo della Nigeria, offrendo il prodotto numero uno per lo sport, il casinò e le scommesse virtuali nel paese, sia on line che off line.

Il co-fondatore di Bet9ja e Presidente Kunle Soname ha affermato “Siamo molto entusiasti di annunciare questa partnership con LiveG24, siamo lieti di integrare i loro emozionanti ed innovativi giochi nella nostra piattaforma. Bet9ja si impegna a fornire ai propri clienti l’offerta di casinò migliore sul mercato, la partnership con LiveG24, insieme alla gamma di giochi in catalogo, ci permette di offrire ai nigeriani la migliore esperienza di casinò online del paese”.

“Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Bet9ja nel mercato nigeriano. Questo è un mercato nuovo per noi e siamo sicuri che i giocatori apprezzeranno la semplice interfaccia dei nostri giochi dal vivo e la loro affidabilità” ha commentato Angelo De Gobbi, chief operating officer di LiveG24.

PressGiochi