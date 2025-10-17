Newsletter

17 Ottobre 2025

bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

17 Ottobre 2025

bet365 è lieta di presentare ‘Sostituto+’ ai suoi clienti in Italia. Questa funzione migliora le scommesse sui giocatori, permettendo alla scommessa di continuare se il giocatore selezionato viene sostituto.

Con Sostituto+, i clienti possono scommettere su un mercato sui giocatori con l’icona di Sostituto+. Se il giocatore selezionato viene sostituito, la scommessa si applicherà al subentrato, senza che la quota cambi, e serispetta i requisiti della scommessa, assegneremo la selezione come vincente. Sostituto+ è disponibile per qualsiasi mercato che abbia la relativa icona. Questo include una gamma di mercati disponibili per i clienti in Italia.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina di bet365.

Cos’è bet365

Pioniere delle scommesse Live, il nostro prodotto proprietario di prima classe oggi copre più di 96 sport e offre oltre 1.000.000 di Dirette TV in tutto il mondo.

bet365 si impegna per il gioco sicuro. Promuoviamo il gioco come un passatempo per divertirsi e riteniamo che possa rimanere tale solo se il cliente mantiene il controllo della sua attività e gioca in maniera responsabile. Tuttavia, siamo consapevoli del fatto che per alcune persone il gioco può smettere di essere un passatempo innocuo e può diventare un problema.

bet365 mette a disposizione un’ampia gamma di strumenti pensati per aiutare gli utenti a mantenere il controllo della loro attività di gioco, consultabili all’indirizzo https://giocoresponsabile.bet365.it/it

Il sito www.bet365.it è gestilo da Hillside (New Media Malta) Plc, con sede operativa a Office 1/2373, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street Ta’Xbiex, XBC 1120, Malta.

Codice Fiscale no° 97765070152, Concessione no° 15253

 

