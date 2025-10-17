bet365 presenta ‘Sostituto+’ agli appassionati di calcio in Italia

bet365 è lieta di presentare ‘Sostituto+’ ai suoi clienti in Italia. Questa funzione migliora le scommesse sui giocatori, permettendo alla scommessa di continuare se il giocatore selezionato viene sostituto.

Con Sostituto+, i clienti possono scommettere su un mercato sui giocatori con l’icona di Sostituto+. Se il giocatore selezionato viene sostituito, la scommessa si applicherà al subentrato, senza che la quota cambi, e serispetta i requisiti della scommessa, assegneremo la selezione come vincente. Sostituto+ è disponibile per qualsiasi mercato che abbia la relativa icona. Questo include una gamma di mercati disponibili per i clienti in Italia.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina di bet365.

