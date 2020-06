bet365 conferma la chiusura delle operazioni di scommesse telefoniche

bet365 ha confermato la chiusura delle sue operazioni di scommesse telefoniche (telebetting) a lungo termine, affermando che la domanda per il servizio era diminuita al minimo rendendolo obsoleto. La società di scommesse di proprietà della famiglia Coates ha gestito il servizio di telebetting dalla fondazione della società nel 2000 a Stoke-on-Trent, nello Staffordshire. Questa settimana, bet365 ha confermato di aver chiuso il suo numero di telegrafia, rivelando che non poteva più gestire i livelli di personale per il servizio. Il gruppo di scommesse ha spiegato che tutto lo staff di telebetting era stato trasferito in nuove posizioni all’interno dell’azienda. Nel frattempo, ai giocatori di telebetting è stato chiesto di contattare i team del servizio clienti di bet365 per aiutare a trasferire i loro conti ai servizi di scommesse online dell’azienda. La chiusura del servizio di scommesse di bet365 vede un ulteriore bookmaker porre fine al telebetting, un servizio popolare tra gli scommettitori negli anni ’80 e ’90. Oggi, il telebetting rimane il dominio dei piccoli bookmaker indipendenti, con Ladbrokes e Coral unici bookmaker di alta classe che mantengono il servizio che è attualmente in pausa a causa delle disposizioni anti-COVID19.

