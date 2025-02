BeSlot rivoluziona la gestione AWP con l’intelligenza artificiale: predizioni smart per ottimizzare gli spostamenti – videointervista

L’azienda, già attiva nel mercato italiano post-Covid, presenta a ENADA il suo software gestionale potenziato dall’IA. Il sistema analizza un anno di dati storici per suggerire gli spostamenti ottimali delle AWP nelle prossime 20 settimane, contrastando il calo degli inseriti. La piattaforma include anche un assistente virtuale per il supporto operativo quotidiano.

Gianmarco Adragna, Product Manager di BeSlot (gruppo WS Tech), ha presentato la piattaforma software integrata con intelligenza artificiale dedicata alla gestione avanzata delle AVP. Non si tratta di giochi, ma di uno strumento end-to-end per noleggiatori e gestori: analisi dati in tempo reale, predizioni degli spostamenti ottimali delle macchine (con forecast a 20 settimane) e un assistente virtuale con chatbot AI per il supporto operativo.

