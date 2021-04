Bertola (Misto): “La politica è qui dentro, non solo sui social”

Nell’audizione del Consiglio Regionale del Piemonte è intervenuto il consigliere Giorgio Bertola del Gruppo misto, che ha spiegato: “Faccio una domanda: conta qualcosa la politica che facciamo qui dentro? Io penso di si, la prova del suo valore è che oggi siamo qui fisicamente, siamo qua perchè è importante. La politica è fatta di comunicazione, per i politici, per gli elettori e per i cittadini, ma è importante la politica che si fa qui. In quest’aula già c’è stata la possibilità di votare sulla Legge Leone e chi si è espresso esternamente poteva farlo qui attraverso un voto, perchè poco valgono le opinioni esterne se poi qui non si vota”.

