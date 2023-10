Bergamo: minorenne gioca alle slot, bar multato per oltre 6mila euro e sospensione licenza per 10 giorni

Da un lato una multa di circa 6.700 euro, dall’altro la sospensione della licenza per dieci giorni. È il salatissimo conto presentato a un bar di Piazza Alpini a Sorisole, in provincia di Bergamo. La sanzione, stando a quanto si apprende notificata in giornata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, arriva in seguito a un controllo effettuato ad agosto dai carabinieri, che avevano sorpreso un 16enne intento a giocare d’azzardo alle slot machine presenti all’interno del locale. I militari non avevano fatto altre che appurare il mancato rispetto di una regola fondamentale: l’obbligo di accertare l’età degli avventori impedendo ai minori l’utilizzo di apparecchi che offrono vincite in denaro e l’accesso alle aree dedicate al gioco.

Anche la temporanea chiusura dell’esercizio, disposta dalla Questura di Bergamo, è conseguente i controlli effettuati dall’Arma per problematiche di ordine pubblico, dopo le numerose lamentele e gli esposti di alcuni residenti, infastiditi dai continui schiamazzi e dai rumori molesti, specialmente nelle ore notturne.

PressGiochi