Benvenuti nel 2023 con una nuova edizione di PressGiochi MAG

Chissà se l’anno appena iniziato sarà quello giusto nel quale l’industria del gioco pubblico italiano potrà vedere avviata l’opera di riordino normativo del settore! Sta di fatto che il nuovo Governo di centrodestra ha voluto mettere un punto nella legge di Bilancio prorogando e allineando la scadenza di tutte le concessioni dei giochi a fine 2024. Un periodo di tempo che dovrebbe nelle intenzioni, dare il giusto respiro per attuare la legge delega con i vari decreti delegati che potranno mettere ordine alla materia.

Ma il problema dei tempi rimane comunque. Se le procedure per il riordino del settore non partiranno immediatamente il rischio è di arrivare a ridosso della nuova scadenza delle concessioni; pertanto non è esagerato ipotizzare che le prossime saranno assegnate nell’ultimo quarto del 2025, se si lavorerà a testa bassa e ritmo serrato.

Ne parliamo nella nuova edizione di PressGiochi MAG, da oggi online e – da domani – in distribuzione, dove cerchiamo di analizzare gli scenari futuri possibili per la filiera del gioco italiano.

Quali saranno i nuovi trend che trasformeranno l’industria del gambling nel 2023? Dall’affermazione del gioco tramite smartphone, ai virtual casinò, alla realtà virtuale e intelligenza artificiale, fino all’affermazione di nuovi sistemi di pagamento.

Diamo voce alle grandi personalità della filiera, come Markus Buechele, Ceo di Novomatic Italia e Gennaro Parlati presidente di Sistema Gioco Italia. Quali saranno i progetti che guideranno gli operatori e le associazioni di categoria, in un periodo nel quale torna a crescere il valore del mercato?

Tanti gli approfondimenti in tema giudiziario, sui recenti giudizi che hanno riguardato Trento e Bolzano, con il distanziometro, il Bingo con il rinvio alla Corte di Giustizia Europea. Approfondimenti in tema economico e finanziario, interviste e uno sguardo sempre puntato al resto del mondo.

