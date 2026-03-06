Benvenuti a NOVOLAND: l’esperienza NOVOMATIC Italia a ENADA 2026

06 Marzo 2026 - 18:36
Dal 17 al 19 marzo, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, torna l’appuntamento con la manifestazione di riferimento per l’industria del gaming e dell’intrattenimento. Giunta alla sua 38ª edizione e organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) con la promozione di SAPAR (Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative), ENADA 2026 si presenta come un momento strategico per tutto il network nazionale degli apparecchi e dei sistemi di gioco, in un contesto caratterizzato oggi più che mai da forte evoluzione tecnologica e trasformazione normativa.
NOVOMATIC Italia annuncia il proprio ritorno a ENADA con un’offerta espositiva completamente rinnovata, che abbraccia l’intero ecosistema del gioco terrestre, digitale e dei servizi di pagamento. Il Gruppo presenterà soluzioni all’avanguardia progettate per rispondere alle esigenze di operatori e stakeholder, attraverso tecnologie orientate a sicurezza, affidabilità e innovazione. Cuore della presenza sarà NOVOLAND, il grande spazio espositivo pensato per questa edizione di ENADA, dove visitatori e partner potranno vivere un’esperienza immersiva e scoprire da vicino tutte le novità del mondo NOVOMATIC.
Tra le proposte in primo piano:
Le novità AWP
Lo stand NOVOMATIC Italia presenterà anche le più recenti innovazioni per il segmento AWP, tra cui:
ADMIRAL Pay e Quigioco: il futuro è phygital
La partecipazione a Enada offre al Gruppo l’occasione per presentare l’evoluzione del proprio ecosistema digitale. Quigioco, il brand online di NOVOMATIC Italia, si presenta con una piattaforma completamente rinnovata, pensata per rafforzare competitività e riconoscibilità del marchio, grazie a un’interfaccia più performante, moderna e orientata alla user experience. La piattaforma opera nell’ambito della nuova concessione per il gioco a distanza, valida fino al 2034, e può contare su una rete PVR in costante crescita, a supporto di un’offerta integrata, sicura e conforme ai più alti standard normativi.
Accanto a Quigioco, ADMIRAL Pay consolida il proprio ruolo di punto di riferimento nei servizi digitali per il gioco, grazie all’integrazione dell’ecosistema che vede APay E-Wallet come apriporta; la soluzione unisce due mondi fino a oggi distinti: quello fisico dal digitale, garantendo tracciabilità, semplicità ed efficienza nelle operazioni il prelievo di contante e il pagamento dei servizi pagoPA. Un insieme di soluzioni pensate per offrire un’esperienza di gioco moderna, fluida e pienamente integrata tra fisico e digitale.
I sistemi Novocash VLT, Novocash X6 e l’APay Station, pur non facenti parte direttamente dell’offerta ADMIRAL Pay, sono stati arricchiti con funzionalità che consentono l’interazione con APay E-Wallet. Queste soluzioni offrono ai giocatori la possibilità di ricaricare il portafoglio digitale, prelevare contante e pagare servizi come pagoPA, offrendo una esperienza fluida e soprattutto completamente integrata tra i PVR e i conti di gioco online dei giocatori.
NOVOMATIC Italia invita tutti i visitatori di ENADA a scoprire il mondo di NOVOLAND all’interno del padiglione C3 stand 007. Un’occasione unica per vivere da vicino le novità, incontrare tutti i team e immergersi in un’esperienza pensata per il futuro dell’intrattenimento.
