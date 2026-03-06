Benvenuti a NOVOLAND: l’esperienza NOVOMATIC Italia a ENADA 2026

Dal 17 al 19 marzo, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, torna l’appuntamento con la manifestazione di riferimento per l’industria del gaming e dell’intrattenimento. Giunta alla sua 38ª edizione e

Dal 17 al 19 marzo, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, torna l’appuntamento con la manifestazione di riferimento per l’industria del gaming e dell’intrattenimento. Giunta alla sua 38ª edizione e organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) con la promozione di SAPAR (Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative), ENADA 2026 si presenta come un momento strategico per tutto il network nazionale degli apparecchi e dei sistemi di gioco, in un contesto caratterizzato oggi più che mai da forte evoluzione tecnologica e trasformazione normativa.

NOVOMATIC Italia annuncia il proprio ritorno a ENADA con un’offerta espositiva completamente rinnovata, che abbraccia l’intero ecosistema del gioco terrestre, digitale e dei servizi di pagamento. Il Gruppo presenterà soluzioni all’avanguardia progettate per rispondere alle esigenze di operatori e stakeholder, attraverso tecnologie orientate a sicurezza, affidabilità e innovazione. Cuore della presenza sarà NOVOLAND, il grande spazio espositivo pensato per questa edizione di ENADA, dove visitatori e partner potranno vivere un’esperienza immersiva e scoprire da vicino tutte le novità del mondo NOVOMATIC.

Tra le proposte in primo piano:

Xtension Link: il debutto italiano del primo titolo su piattaforma NOVOLINE VLT. Un lancio esclusivo che segna l’ingresso dell’iconica famiglia Xtension nel mercato italiano. I titoli Xtension Link portano con sé contenuti ad alto impatto visivo, funzionalità avanzate e meccaniche di gioco innovative che ridefiniranno l’esperienza VLT.

NOVOLINE Easy VLT , il nuovo modello cashless per il gioco terrestre che introduce i pagamenti elettronici sulle VLT, offrendo un'esperienza completamente integrata con il sistema APay E-Wallet e connettendo l'universo NOVOLINE ai servizi di ADMIRAL Pay , l'istituto di pagamento del Gruppo: un vero ponte tra fisico e digitale, concepito per semplificare la customer journey e ampliare l'offerta degli operatori.

Game Server NOVOELSY : un portfolio di titoli per il gioco online che porta nel digitale i migliori successi AWP .

: un portfolio di titoli per il gioco online che porta nel digitale i migliori successi AWP . Vabanq N Live, che porta l’emozione dei casinò live a un livello superiore, unendo intrattenimento immediato agli elevati standard di sicurezza e qualità firmati NOVOMATIC.

Le novità AWP

Lo stand NOVOMATIC Italia presenterà anche le più recenti innovazioni per il segmento AWP, tra cui:

nuovi titoli sviluppati in-house per il mercato italiano, tra cui le attesissime nuove release di Top 7 Olympia e Top 7 Brasil; e inoltre la scheda di gioco multi game Game Club VIP , presentata nell'ultima edizione dell'ICE di Barcellona,

NOVO CAFÈ : isole preallestite "all-inclusive" con distanziali, cabinet Ludus, schede di gioco e servizi NStream, ideali per gli esercenti dei punti generalisti come bar e tabacchi. Offrono un'identità unica e uno stile inconfondibile per ogni corner AWP, con gestione intuitiva e contenuti ottimizzati grazie alla sincronizzazione perfetta tra tutti i dispositivi collegati.

: isole preallestite “all-inclusive” con distanziali, cabinet Ludus, schede di gioco e servizi NStream, ideali per gli esercenti dei punti generalisti come bar e tabacchi. Offrono un’identità unica e uno stile inconfondibile per ogni corner AWP, con gestione intuitiva e contenuti ottimizzati grazie alla sincronizzazione perfetta tra tutti i dispositivi collegati. Novità che si aggiungono alla recente presentazione di AWPina, la prima influencer virtuale firmata NOVOMATIC Italia, che ha inaugurato un nuovo format di comunicazione per raccontare al meglio le novità, trend e best practice del settore AWP a gestori ed esercenti.

ADMIRAL Pay e Quigioco: il futuro è phygital

La partecipazione a Enada offre al Gruppo l’occasione per presentare l’evoluzione del proprio ecosistema digitale. Quigioco, il brand online di NOVOMATIC Italia, si presenta con una piattaforma completamente rinnovata, pensata per rafforzare competitività e riconoscibilità del marchio, grazie a un’interfaccia più performante, moderna e orientata alla user experience. La piattaforma opera nell’ambito della nuova concessione per il gioco a distanza, valida fino al 2034, e può contare su una rete PVR in costante crescita, a supporto di un’offerta integrata, sicura e conforme ai più alti standard normativi.

Accanto a Quigioco, ADMIRAL Pay consolida il proprio ruolo di punto di riferimento nei servizi digitali per il gioco, grazie all’integrazione dell’ecosistema che vede APay E-Wallet come apriporta; la soluzione unisce due mondi fino a oggi distinti: quello fisico dal digitale, garantendo tracciabilità, semplicità ed efficienza nelle operazioni il prelievo di contante e il pagamento dei servizi pagoPA. Un insieme di soluzioni pensate per offrire un’esperienza di gioco moderna, fluida e pienamente integrata tra fisico e digitale.

I sistemi Novocash VLT, Novocash X6 e l’APay Station, pur non facenti parte direttamente dell’offerta ADMIRAL Pay, sono stati arricchiti con funzionalità che consentono l’interazione con APay E-Wallet. Queste soluzioni offrono ai giocatori la possibilità di ricaricare il portafoglio digitale, prelevare contante e pagare servizi come pagoPA, offrendo una esperienza fluida e soprattutto completamente integrata tra i PVR e i conti di gioco online dei giocatori.

NOVOMATIC Italia invita tutti i visitatori di ENADA a scoprire il mondo di NOVOLAND all’interno del padiglione C3 stand 007. Un’occasione unica per vivere da vicino le novità, incontrare tutti i team e immergersi in un’esperienza pensata per il futuro dell’intrattenimento.

PressGiochi