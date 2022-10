Benvenuta Deally, la prima community per chi opera nell’affiliate marketing iGaming

È nata una nuova realtà nell’universo delle affiliazioni iGaming. Deally si presenta come la prima community in Italia dedicata a chi opera nell’affiliate marketing per il settore iGaming, un’infrastruttura che

È nata una nuova realtà nell’universo delle affiliazioni iGaming. Deally si presenta come la prima community in Italia dedicata a chi opera nell’affiliate marketing per il settore iGaming, un’infrastruttura che fornirà formazione, strumenti e supporto gratuiti a chi vuole iniziare o migliorare il suo percorso come affiliato.

L’idea nasce da Vincenzo Zavatteri, già fondatore della famosa community per poker player Grinderlab, che con il suo team ha messo in gioco l’esperienza accumulata in oltre dieci anni di attività nel ramo delle affiliazioni B2B e B2C per costruire questo nuovo progetto.

Per trovare un modo di supportare i “principianti” del settore affiliazioni, Vincenzo e lo staff di Deally hanno ripercorso i loro primi passi, alla ricerca di qualcosa che avrebbe potuto fare la differenza, e hanno capito che l’unico modo per non compiere i comuni errori di chi è alle prime armi è confrontarsi con qualcuno che ne sappia di più.

Uniti si vince, si dice, e vista la totale l’assenza di una community dedicata al settore, la squadra ha deciso di rimboccarsi le maniche e crearla in prima persona.

Queste sono le origini di Deally, la prima community italiana per chi opera nelle affiliazioni iGaming, che per il momento è ancora in fase embrionale ma comincia già a raccogliere i suoi primi frutti, e mira a diventare un punto di riferimento del settore.

Dentro a Deally gli affiliati alle prime armi potranno trovare risposta ai loro dubbi contando sull’esperienza degli altri utenti del gruppo, e chi è più “navigato” avrà il vantaggio di potersi confrontare, conoscersi, scambiarsi consigli e iniziare nuove collaborazioni per crescere e migliorare insieme.

Una classica situazione win-win che elimina alla radice i problemi legati al principio di concorrenza, trasformandoli in forza e collaborazione.

Lo staff di Deally sarà il primo a mettersi in gioco per aiutare e supportare la community portando avanti i principi e valori che hanno fatto la differenza nel successo di Grinderlab: onestà, trasparenza, confronto e formazione gratuita, le parole chiave per chi vorrà unirsi a questa nuova impresa.

Il pacchetto di servizi offerti da Deally permetterà a chiunque di intraprendere un percorso da affiliato iGaming partendo con tutti gli strumenti utili.

Un sistema multi-brand dove scegliere con quali brand lavorare, tra i migliori 30 operatori di gioco legale in italia, assistenza clienti , comparatori bonus personalizzati e molto altro.

Visita il sito www.deally.eu per scoprire la community e tutti i servizi di Deally.

PressGiochi