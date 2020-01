Benini (M5S): “Sparisce Forza Italia, non il M5S: ci aspettiamo nessuna deroga al gioco d’azzardo”

“Chi sparisce non e’ il Movimento 5 Stelle che e’ in linea con le aspettative al circa il 6% di lista. .

Sparisce in Emilia Romagna Forza Italia al 2%. Grazie a tutti e ora le sentinelle utili sotto con i temi: autobus gratuiti, 4.5 milioni di alberi, riapertura punti nascite, legge acqua pubblica, riconversione ecologica, nessuna deroga alla legge azzardo”.

E’ quanto dichiara a Caldo Simone Benini commentando ii risultati delle elezioni e tornandosulla questione del gioco che è stato uno dei temi portatnti della sua campagna elettorale.

E continua: “Ora ci aspettiamo che Bonaccini non dia alcuna deroga sulla legge no slot”.

PressGiochi