Benevento: furto a slot machine e cambiasoldi

Questa notte due furti messi a segno a Benevento, i ladri non si sono risparmiati “visitando” due bar- tabacchi. Nel primo caso, intorno alle 3.30 hanno forzato ed aperto gli infissi di un’attività commerciale lungo la 90 bis nel territorio di Buonalbergo. Qui hanno rubato i soldi custoditi nelle slot machine, macchinette cambiasoldi, e decine di stecche di sigarette e gratta e vinci. Anche in citta’, a Benevento, in via dei Dauni, i malviventi hanno portato via soldi, sigarette e gratta e vinci. A lavoro i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini.