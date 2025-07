Belluno: irregolarità in una sala scommesse, sospesa la licenza del locale

All’esito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, la Compagnia Carabinieri di Feltre ha proposto la sospensione della licenza di un locale sito a Santa Giustina. In particolare, a seguito di diversi controlli, è emerso come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e gravati da precedenti di Polizia, creando problematiche anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La Squadra Amministrativa Giudiziaria della Questura di Belluno ha, quindi, posto in essere una serie di verifiche concernenti la documentazione presente agli atti, all’esito dei quali il Questore di Belluno, nella giornata di ieri, ha adottato un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S. che prevede la sospensione della licenza di somministrazione di bevande ed alimenti e della licenza per l’esercizio delle scommesse ex art. 86 T.U.L.P.S. e relativa chiusura del locale per un periodo di 10 giorni. Continua senza sosta l’attività di controllo sinergico del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, tesa ad assicurare ai cittadini bellunesi, sicurezza e tranquillità.

PressGiochi