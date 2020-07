Belluno. Consiglio di Stato: sì ai bancomat tra i luoghi sensibili al gioco per rischio ludopatia

La ludopatia rappresenta oggi una forma diffusa di svilimento della dignità personale dei “ludopatici”, sicché la distanza prescritta tra la sala giochi e uno sportello bancomat è solo un ulteriore mezzo per evitare che l’occasione del prelievo sia facilmente colta dal soggetto ludopatico per continuare o aggravare la sua condizione sociale, personale e patologica: tutto questo, proprio in ossequio ai principi limitativi della iniziativa economica privata che l’art. 41 Cost. stabilisce, primo tra essi la “dignità umana”.

Deve concludersi nel senso di non ritenere irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, o comunque tali da incidere negativamente sulla dignità umana, già assai colpita dai soggetti ludopatici proprio perché non si tratta di introduzione di divieti generalizzati, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari.

Così Palazzo Spada accogliendo il ricorso del Comune di Belluno ha riformato la sentenza del Tar Veneto del 10 aprile 2019 nella quale si discuteva l’iserimento o meno dei bancomat tra i luoghi sensibili previste dall’amministrazione comunale.

PressGiochi