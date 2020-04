Bellanova (Min. Agricoltura): “Fatti sforzi per accelerare pagamenti ippica”

“Riguardo al settore ippico, segnalo lo sforzo del Ministero per accelerare i pagamenti dei premi. Inoltre, è stato firmato il decreto per le anticipazioni pari al 40 per cento delle sovvenzioni del 2020. Auspico che la filiera torni alla normalità il prima possibile e con tutte le condizioni di sicurezza, riprendendo quanto prima le attività degli ippodromi, anche se a porte chiuse”.

Lo ha dichiarato Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, alla Camera dei deputati durante l’informativa nella quale ha illustrato le prime azioni attuate dal ministero per affrontare la pandemia.

PressGiochi