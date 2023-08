Bella idea: una hall-of-fame per operatori e giocatori

Non sarebbe male che una cosa del genere si facesse anche in Italia: creare un sito per celebrare i grandi del settore, siano essi produttori, gestori di sale e giocatori.

Non sarebbe male che una cosa del genere si facesse anche in Italia: creare un sito per celebrare i grandi del settore, siano essi produttori, gestori di sale e giocatori.

L’idea è venuta a Circa Sports, che ha creato a Las Vegas il più grande centro di scommesse al mondo. In questi giorni, ha inaugurato al suo interno una hall-of-fame, tappezzata con le targhe che celebrano le leggende (viventi o no) del settore,

Nomi che da noi dicono poco o nulla, ma dei quali vogliamo ricordarne alcuni a titolo esemplificativo.

In primis Michael “Roxy” Roxborough, che negli anni ’80 e ’90 ha introdotto l’uso innovativo di formule matematiche e modelli informatici, portandolo alla ribalta come uno dei principali oddsmakers americani.

Scotty Schettler è stato eletto per aver ricoperto la carica di direttore delle scommesse sportive presso l’iconico Stardust. In particolare, Schettler ha svolto un ruolo fondamentale nell’istituzione della lotteria Stardust, un’iniziativa pionieristica che ha consentito alle persone di scommettere in orari specifici.

Premiata anche la carriera di Jimmy Vaccaro, che include ruoli chiave al Barbary Coast e The Mirage, dove ha svolto un ruolo fondamentale nell’espansione delle scommesse sportive a Las Vegas.

Billy Walters si unisce alla lista, essendo riconosciuto come uno degli scommettitori sportivi più affermati della storia. La sua straordinaria serie di 36 anni di vittorie è una testimonianza della sua esperienza e del suo acume nel campo. Walters è stato membro di spicco del Computer Group, famoso sindacato di scommesse sportive che ha fatto scalpore negli anni ’80 essendo stato tra i primi a utilizzare formule matematiche e modelli informatici per le scommesse sportive.

La Sports Gambling Hall of Fame rende anche omaggio a coloro che hanno lasciato un impatto duraturo attraverso le loro eredità. Personaggi come Jack Franzi, un influente oddsmaker, e Jackie Gaughan, che ha aperto la strada al concetto di scommesse sportive da casinò, sono ricordati per i loro contributi significativi.

Inoltre, non poteva essere dimenticata l’eccellenza di Bob Martin nella creazione di quote durante gli anni ’60 e ’70, così come l’innovazione portata da Charles McNeil, accreditato di aver inventato e reso popolare lo spread dei punti e i teaser. Stesso discorso per il defunto Frank “Lefty” Rosenthal, scommettitore sportivo professionista e dirigente di casinò immortalato nel film “Casino”.

In definitiva, abbiamo parlato di tutto ciò per stimolare le associazioni e le rappresentanze dell’industria nel nostro Paese a creare qualcosa di analogo, così da creare un sito culturale in continuo aggiornamento, che renda di pubblica conoscenza tutti i personaggi che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del gioco lecito italiano.

Pressgiochi