Belgio. Merkur, consociata del gruppo Gauselmann, consolida la sua presenza nel mercato delle scommesse sportive

Con effetto retroattivo al 1 ° gennaio 2020, Merkur Sportwetten GmbH, una consociata del gruppo Gauselmann, ha aumentato la propria partecipazione nella società belga di scommesse sportive Betcenter Group NV dal 50,1% al 74,9%. Dopo la vendita parziale, Seydi Tekin rimarrà il partner di gestione di Betcenter a lungo termine; Carsten Schaudienst continuerà ad essere attivo come membro del consiglio. I rapporti commerciali esistono tra Merkur Sportwetten e Betcenter da circa quattro anni. La società belga utilizza i prodotti di Cashpoint Malta, una filiale del gruppo Gauselmann, nei suoi negozi di scommesse sportive dal 2016. Merkur Sportwetten ha acquistato una quota del 50,1% di Betcenter all’inizio del 2018. Questa partecipazione è stata ora aumentata del 24,8 %. È stato concordato che il prezzo di acquisto non deve essere divulgato. La partnership sarà anche visibile in termini di immagine esterna: in futuro, il sole MERKUR brillerà accanto al logo dell’azienda Betcenter.

“Nel 2018, abbiamo deciso di vendere parte della nostra attività al fine di poter espandere ulteriormente le nostre attività commerciali in Belgio e crescere più fortemente come azienda. Abbiamo trovato un partner ideale in Merkur Sportwetten, che ci supporta come partner tecnologico per le scommesse di sistema e finanziariamente. La partnership ha portato molti vantaggi e siamo riusciti a raddoppiare il nostro fatturato negli ultimi due anni ”, ha spiegato Seydi Tekin.

“Insieme, vogliamo aumentare l’impronta di Merkur Sportwetten con il marchio Betcenter in Belgio. In linea con questo, estenderemo ulteriormente l’offerta di prodotti omnicanale (sia fisici che online) nei prossimi mesi”, ha annunciato Markus Ettlin, amministratore delegato di Merkur Sportwetten.

