Belgio: la Commissione per il gioco d’azzardo sollecita cautela in vista dei Mondiali di calcio

La Commissione belga per il gioco d’azzardo ha ricordato agli operatori i loro doveri in vista della Coppa del Mondo FIFA 2022, che inizierà il 20 novembre.

Una lettera inviata agli operatori ricorda ai titolari di licenza per le scommesse al dettaglio F2 di rispettare due sezioni della legge belga sul gioco – articoli 5 e 6. La prima richiede che sia posto un cartello a meno di un metro dai terminali di scommessa per ricordare ai giocatori che nessun prestito o avanzamento non può essere utilizzato per scommettere. Il segno deve chiarire che è illegale per i minori giocare d’azzardo.

Nel frattempo, l’articolo 6 richiede agli operatori di avere almeno due cartelle sotto questo segno che forniscono informazioni sul problema del gioco d’azzardo.

L’avvertimento della Commissione belga per il gioco d’azzardo segue le richieste di cautela dell’autorità di regolamentazione olandese del gioco d’azzardo KSA. Nel frattempo, in Francia, l’ANJ ha firmato nuove carte con operatori che hanno accettato di moderare il numero di annunci di giochi d’azzardo durante la Coppa del Mondo

Entra in vigore il limite di perdita settimanale di € 200 del Belgio

Il mese scorso, il limite di perdita settimanale per il gioco d’azzardo in Belgio è stato ridotto da € 500 a € 200. Il nuovo limite è stato introdotto con un regio decreto annunciato a luglio.

La riduzione del limite di perdita era stata proposta dal ministro della giustizia Vincent Van Quickenborne, che ha anche guidato l’inasprimento delle restrizioni sulla pubblicità del gioco d’azzardo in Belgio. Il nuovo limite si applica sito per sito dopo che i precedenti tentativi di installare un limite tra siti sono stati eliminati.

