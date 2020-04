Belgio. La Belgium Gaming Commission stabilisce un limite di puntata online di 500 euro

La Belgium Gaming Commission ha introdotto un limite di puntata di € 500 (US $ 543) in tutti i siti di giochi d’azzardo autorizzati nel paese per la durata del blocco del Coronavirus. I giocatori possono anche richiedere l’inserimento di un limite inferiore, che gli operatori devono concedere immediatamente. I giocatori che riducono il loro limite di spesa possono farlo aumentare di nuovo a qualsiasi importo fino a € 500 tre giorni dopo aver richiesto un limite superiore. La Commissione sanzionerà gli operatori che non rispettano il limite e ai giocatori verranno restituiti fondi superiori al limite perso. La decisione arriva appena un giorno dopo che Magali Clavie è stata nominata nuovo presidente della Belgian Gaming Commission (BGC).

PressGiochi