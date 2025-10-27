Belgio, KSC esprime parere favorevole su nuovo disegno di legge per la protezione dei giocatori

La Commissione belga per il gioco d’azzardo, Kansspelcommissie (KSC), ha presentato il proprio parere ufficiale su un nuovo disegno di legge che mira a introdurre nuove misure in materia di protezione dei giocatori e controllo della conformità.

In particolare, il disegno di legge conferirebbe alla KSC poteri rafforzati per monitorare il rispetto della normativa sul gioco d’azzardo. Sul fronte della tutela dei giocatori, il testo propone una riforma dei limiti di deposito – con un tetto massimo suggerito di 200 euro a settimana per piattaforma – insieme al divieto di gioco a credito, un limite alle licenze di scommesse per le edicole, l’estensione del sistema nazionale di autoesclusione anche ai bar, e un numero massimo di slot machine consentite nei locali pubblici.

In generale, queste iniziative hanno ricevuto il sostegno dell’autorità di regolamentazione, che ha però proposto un’attuazione posticipata per alcune misure, in particolare quelle legate al sistema di esclusione, che sarà pienamente operativo solo da maggio 2026. La KSC si è opposta al divieto assoluto del gioco con carta di credito, pur accogliendo favorevolmente l’idea di una riforma in merito.

Nel complesso, la commissione intende evitare regolamentazioni troppo rigide basate su divieti, mantenendo al contempo l’autonomia istituzionale nella supervisione del mercato belga del gioco d’azzardo.

PressGiochi