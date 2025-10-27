Newsletter

27 Ottobre 2025 - 17:14

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Belgio, KSC esprime parere favorevole su nuovo disegno di legge per la protezione dei giocatori

La Commissione belga per il gioco d’azzardo, Kansspelcommissie (KSC), ha presentato il proprio parere ufficiale su un nuovo disegno di legge che mira a introdurre nuove misure in materia di

27 Ottobre 2025

Share the post "Belgio, KSC esprime parere favorevole su nuovo disegno di legge per la protezione dei giocatori"

Stampa pagina

La Commissione belga per il gioco d’azzardo, Kansspelcommissie (KSC), ha presentato il proprio parere ufficiale su un nuovo disegno di legge che mira a introdurre nuove misure in materia di protezione dei giocatori e controllo della conformità.

In particolare, il disegno di legge conferirebbe alla KSC poteri rafforzati per monitorare il rispetto della normativa sul gioco d’azzardo. Sul fronte della tutela dei giocatori, il testo propone una riforma dei limiti di deposito – con un tetto massimo suggerito di 200 euro a settimana per piattaforma – insieme al divieto di gioco a credito, un limite alle licenze di scommesse per le edicole, l’estensione del sistema nazionale di autoesclusione anche ai bar, e un numero massimo di slot machine consentite nei locali pubblici.

In generale, queste iniziative hanno ricevuto il sostegno dell’autorità di regolamentazione, che ha però proposto un’attuazione posticipata per alcune misure, in particolare quelle legate al sistema di esclusione, che sarà pienamente operativo solo da maggio 2026. La KSC si è opposta al divieto assoluto del gioco con carta di credito, pur accogliendo favorevolmente l’idea di una riforma in merito.

Nel complesso, la commissione intende evitare regolamentazioni troppo rigide basate su divieti, mantenendo al contempo l’autonomia istituzionale nella supervisione del mercato belga del gioco d’azzardo.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Belgio, KSC esprime parere favorevole su nuovo disegno di legge per la protezione dei giocatori

Serie A. Il Napoli si conferma capolista a Lecce: vittoria a 1,55 su Sisal.it

Clarion Gaming conferma “numeri esplosivi” all’apertura delle registrazioni per ICE Barcelona 2026

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 33 del 01-03 novembre 2025

Data room As.tro: il trentottesimo bollettino sulle ludopatie

Corsa a tre per la panchina della Juventus

Siamo sicuri che questa è la strada giusta?

“Usa La Testa”: NOVOMATIC Italia porta il gioco responsabile sui social

Atessa (CH): ADM e GdF sequestrano sette slot machine illegali

EGBA, Maarten Haijer discute la regolamentazione del gioco d’azzardo in Europa nel podcast di iGamingCare

UK, aumento tasse sul gioco: a rischio 40mila posti di lavoro e circa £8mld in puntate verso il mercato nero

10&Lotto: Sicilia protagonista con vincite per 60mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy