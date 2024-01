Belgio. Il Centro dipendenze consiglia al Parlamento di aumentare il limite di gioco a 21 anni

Al Parlamento belga è stato consigliato di “innalzare l’età minima per tutte le attività di gioco d’azzardo a 21 anni” dal VAD – Centro fiammingo di esperti sulle dipendenze.

L’ente pubblico ha raccomandato l’aumento dell’età per il gioco d’azzardo come una delle nove nuove priorità presentate al governo per rafforzare le tutele e i controlli contro la dipendenza legata a droghe, alcol, giochi e farmaci.

L’aumento dell’età da 18 a 21 anni è stato descritto come la “misura più efficace” per prevenire la dipendenza nei consumatori che partecipano al gioco d’azzardo. Dal 2018, il Belgio ha imposto un limite di età di 21 anni per l’ingresso dei clienti nei casinò tradizionali. L’ordinanza è stata estesa lo scorso anno per includere le scommesse sportive, le sale giochi e le sale da bingo come parte delle “regole di armonizzazione” adottate dagli emendamenti al regio decreto sul gioco d’azzardo.

Il Centro dipendenze aveva precedentemente proposto di “eguagliare l’età minima per il gioco d’azzardo a 21 anni”, nella sua consultazione con il governo in merito alle proposte di revisione della politica federale sul gioco d’azzardo del Belgio nel 2021.

Le modifiche al decreto reale introdotte nel 2022 hanno visto il governo imporre un nuovo limite di deposito di 200 euro a settimana per i conti di gioco d’azzardo online, con assegni bancari obbligatori necessari affinché i giocatori possano aumentare il limite. Il procedimento del 2023 ha visto la Kamer approvare il mandato del regio decreto di imporre un divieto federale alla pubblicità del gioco d’azzardo su tutte le piattaforme mediatiche a partire dal 1° luglio. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2028, alle società di gioco d’azzardo sarà vietato sponsorizzare club sportivi professionistici, comprese tutte le squadre di calcio professionistiche.

Tuttavia, le misure adottate non “soddisfacevano le aspettative” del centro dipendenze.