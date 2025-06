BEGE Expo annuncia la “Gaming Start-UP Challenge 7.0”

Per la 16ª edizione di BEGE, uno degli eventi più importanti dell’industria del gioco nei Balcani, l’expo annuncia con orgoglio il ritorno della “Gaming Start-UP Challenge 7.0”, uno dei momenti salienti dell’edizione di quest’anno. Questa entusiasmante competizione imprenditoriale torna sul palcoscenico di BEGE ed EEGS, offrendo alle start-up una piattaforma unica per presentare le proprie innovazioni ai leader del settore e agli investitori.

La sfida è aperta alle start-up che sviluppano soluzioni innovative e all’avanguardia per l’industria del gaming. Che si tratti di metodi di pagamento avanzati, piattaforme di gioco online, tecnologie basate su criptovalute e blockchain, soluzioni per la sicurezza o strumenti all’avanguardia per lo sviluppo di giochi, qui c’è spazio per la tua innovazione. Sono benvenuti anche progetti pionieristici in realtà aumentata e virtuale, eSports e live streaming, e tecnologie per il gioco responsabile. In sostanza, qualsiasi tecnologia che migliori o rivoluzioni l’esperienza di gioco o scommessa è perfettamente in linea con lo spirito di questa sfida.

I partecipanti avranno l’opportunità esclusiva di presentare la propria start-up dal vivo sul palco dell’EEGS, ottenendo una preziosa visibilità durante i due giorni della fiera BEGE. Oltre al palco, l’evento offre un ambiente dinamico per fare networking e connettersi con potenziali partner, investitori e stakeholder chiave dell’ecosistema del gaming.

Per partecipare, alle start-up è richiesto il pagamento di una quota simbolica di 100 euro per assicurarsi il posto. I candidati selezionati riceveranno un breve questionario e saranno invitati a preparare una presentazione concisa per la competizione.

Un’opportunità questa, per dare visibilità alle start-up emergenti nel settore del gaming e per inserirsi tra i protagonisti dell’innovazione.

PressGiochi