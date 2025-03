BEGE e EEGS svelano il concetto visionario del 2025 focalizzandosi su prossimità, collaborazione e intelligenza artificiale

BEGE (Balkan Entertainment and Gaming Expo) ed EEGS (Eastern European Gaming Summit) sono entusiasti di annunciare il loro innovativo concetto per il 2025, che sottolinea l’importanza fondamentale della prossimità, della

BEGE (Balkan Entertainment and Gaming Expo) ed EEGS (Eastern European Gaming Summit) sono entusiasti di annunciare il loro innovativo concetto per il 2025, che sottolinea l’importanza fondamentale della prossimità, della collaborazione e delle strategie all’avanguardia, il tutto integrando gli ultimi sviluppi nell’intelligenza artificiale.

Al centro di questa iniziativa c’è un forte impegno a promuovere connessioni significative all’interno dell’industria. Insieme, BEGE ed EEGS stanno creando una piattaforma vivace per il networking e lo scambio di idee, unendo i leader del settore per esplorare il futuro del gaming. Con molteplici opportunità di networking durante BEGE ed EEGS, i partecipanti avranno innumerevoli occasioni per interagire, condividere intuizioni e creare partnership preziose.

“La forza della comunità è essenziale per la nostra missione,” afferma Natalia Baevska, Project Manager di BEGE ed EEGS. “Collaborando, possiamo sfruttare i nostri punti di forza collettivi per sbloccare nuove opportunità di crescita nella regione.”

Nino Berezhiani, Marketing Manager, evidenzia l’importanza del tema dell’iniziativa, “Prossimità al Potenziale: Dove Ogni Pezzo Conta.” Spiega: “Questo slogan cattura l’essenza della nostra visione. Sottolinea l’idea che ogni connessione e collaborazione rappresenta un pezzo vitale di un puzzle più grande, che guida l’innovazione e il successo nel nostro settore. Siamo entusiasti di creare un ambiente in cui le aziende possano mostrare i propri successi, celebrare l’eccellenza e impegnarsi in un dialogo significativo.”

Oltre agli eventi di networking, l’iniziativa presenterà una straordinaria serie di conferenze stimolanti e vivaci discussioni da parte di esperti del settore, tutte pensate per stimolare l’impegno e la collaborazione.

Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale in questa iniziativa promette di elevare le esperienze di gioco e migliorare l’efficienza operativa, stabilendo un nuovo benchmark per l’innovazione nel settore.

Con questa ambiziosa iniziativa, BEGE ed EEGS sono pronti a trasformare il panorama del gaming nei Balcani, incoraggiando tutte le parti interessate a unirsi e a plasmare attivamente il futuro del settore.

PressGiochi