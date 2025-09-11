BEGE Awards: aperte le canditature per la 16ª edizione, un riconoscimento all’eccellenza nel settore del gioco

Sono ufficialmente aperte le candidature per la 16ª edizione dei BEGE Awards, prestigioso riconoscimento del settore gaming. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti principali della Balkan Entertainment and Gaming Exhibition (BEGE), il più rilevante evento dedicato ai professionisti del gioco d’azzardo nell’Europa dell’Est.

I BEGE Awards hanno l’obiettivo di valorizzare i risultati più significativi, l’innovazione e la leadership nel settore del gioco, sia a livello europeo che internazionale. Il premio si rivolge a tutti gli attori dell’industria: sviluppatori di software e apparecchiature da gioco, operatori terrestri e online, affiliati, fornitori di servizi di pagamento, media e associazioni di categoria.

Nel corso degli anni, i BEGE Awards si sono affermati come simbolo di eccellenza, premiando aziende e figure professionali che contribuiscono a ridefinire gli standard del settore attraverso soluzioni tecnologiche e strategie all’avanguardia.

L’edizione di quest’anno sarà particolarmente significativa, in occasione del 16° anniversario della manifestazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 novembre presso il Megami Club di Sofia, seguita da una serata celebrativa in occasione del tradizionale BEGE Party. L’evento rappresenterà un’importante occasione di incontro tra leader, innovatori e protagonisti dell’industria del gioco.

Le candidature sono aperte a tutte le realtà e i professionisti qualificati. Le categorie in gara per l’edizione 2025 sono suddivise in cinque gruppi principali: Online B2B, Online B2C, Land-based B2B, Land-based B2C e Industry.

Per candidarsi e per ulteriori informazioni, visitare: https://www.balkangamingexpo.com/register-for-bege-awards-2025/

