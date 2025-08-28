Newsletter

29 Agosto 2025

BEGE Awards 2025: presentati i membri della Giuria Onoraria

È stato annunciato il primo trio della Giuria Onoraria per i BEGE Awards 2025, composto da figure di rilievo nel settore del gaming, il cui contributo e competenza rappresentano un

28 Agosto 2025

È stato annunciato il primo trio della Giuria Onoraria per i BEGE Awards 2025, composto da figure di rilievo nel settore del gaming, il cui contributo e competenza rappresentano un punto di riferimento per l’industria e ne influenzano lo sviluppo futuro.

Sebastian Salat, Presidente Internazionale di Zitro, vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore del gaming. Tra i suoi numerosi riconoscimenti, ha ricevuto l’AGEM’s Jens Halle Memorial Award nel 2021 per l’eccellenza nel gaming commerciale e il premio ECA per il Contributo Eccezionale all’Industria nel 2025. Sotto la sua guida, Zitro ha conosciuto una crescita internazionale significativa nei mercati terrestri e digitali.

Rossi McKee, co-fondatrice di Telematic Interactive Bulgaria AD & Group of Companies, presidente onoraria dell’AGIB e fondatrice della Responsible Gaming Foundation, è una figura di spicco nell’ambito dell’imprenditoria e degli investimenti. Rossi ha svolto un ruolo chiave nell’apertura di nuovi mercati nelle Americhe e segue con attenzione le tendenze emergenti e le tecnologie disruptive del settore.

Dmitry Starostenkov, CEO di Evenbet Gaming, è un veterano dei settori high-tech e iGaming, pioniere nello sviluppo di software per poker sin dal 2004. La sua esperienza strategica ha permesso a Evenbet di affermarsi come leader globale nelle soluzioni poker.

Il processo di nomination per i BEGE Awards 2025 aprirà ufficialmente il 5 settembre. Tutti i professionisti e le realtà del settore sono invitati a partecipare e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.

 

